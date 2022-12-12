【貢獻社會】疫下自組天水圍共融單車隊　明專6名少數族裔社工學生獲全額獎學金

▲ 6名少數族裔得獎學生包括（左排第一起）祖文廸、吳嘉凝、羅麗娜、SYEDA SADAF IMRAN、郭麗儀及葉沙芭（螢幕顯示者）。（明專提供圖片）

就讀自資院校明愛專上學院社工課程的6名少數族裔學生，獲利希慎基金資助全額學費，其中一名孟加拉裔學生為現職社工，他早前在天水圍組織共融單車隊，讓區內師生在新冠疫情下有機會保持恆常運動及社交，他現正就讀明專社會工作（榮譽）學士（兼讀制轉制課程）3年級，未來盼繼續推廣社會共融。

利希慎基金早前向明愛專上學院捐助319萬元，成立一項專為少數族裔而設的「教育里程碑獎學金」（Educational Milestone Scholarships），為得獎者提供升學機會，並支持他們在社會工作或健康護理行業發展。得獎者除貢獻少數族裔社群，亦要服務整個香港社會，並達致「SERVE」目標，即Solidarity、Empowerment（團結）、Re-orientation（重新定位）、Variety（多樣性）及 Embodiment（體現）的目標。明專湯羅鳳賢社會科學院共有6名修讀社會工作課程的學生獲得全額學費資助，他們分別正在就讀社會科學（榮譽）學士、社會工作（榮譽）學士（兼讀制轉制課程）或社會工作高級文憑。

其中一名得獎者祖文廸，曾就讀明愛專上學院的社會工作高級文憑，現正就讀社會工作（榮譽）學士（兼讀制轉制課程）3年級。明專指，祖文廸是本港少數的孟加拉裔社工，現於扶康會從事全職社工，而他更是兩孩之父，要同時兼顧學業、家庭及工作。他於復康機構工作超過10年，早前在機構成立了一隊共融單車隊，讓來自天水圍中小學學生、家長及教師一同參與單車運動，這個項目讓孩子們在新冠疫情期間，有恆常運動及社交的機會。作為一名年長學生及富有經驗的社工，他期望在工作上繼續推廣社會共融，讓殘疾人士有更多的不同的機會以及享受生活。他表示，會視社工為終生工作，盼學以致用，回饋社群，其短期目標是擴展單車隊，並帶單車隊衝出香港。

另一名得獎者吳嘉凝（Sara）則是明專社會工作高級文憑（兼讀制）學生，她在本港出生及長大，通曉中文及泰文，現於香港聖公會聖基道兒童院工作，主要負責照顧兒童及處理文書工作。Sara指，九龍城區有不少泰國人聚居，而九龍城區亦正在重建翻新，她認為社工可以成為橋樑，促進重建及翻新過程。Sara認為，學習過程及工作經驗讓她的目標更加明確，而且令她懂得如何有效率地與服務使用者溝通。

上述獎學金為期5年，而申請人本身獲得明愛專上學院社會工作高級文憑或學士學位取錄，申請獎學金後再經評審委員會評選，並根據他們的學習動機、工作經驗及對工作的遠景等準則進行評選。是次6位同學獲得全額學費資助，部分同學獲得生活費資助。

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責任編輯：馮琪雅