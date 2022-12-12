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【聖誕好去處】海洋公園真雪雪地迎聖誕　只有兩類門票能進入冬雪世界

社會 18:58 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

海洋公園真雪雪地迎聖誕 ， 只有兩類門票能進入冬雪世界。（梁偉榮攝）

聖誕節臨近，海洋公園變身成為芬蘭聖誕小鎮，漫天飄雪營造「白色聖誕」，市民可與親朋友伴一起砌雪人，園方更設三米高的真雪滑梯，享受乘坐大水泡在雪滑梯由高處滑下的快感；不過要體驗冬雪世界，憑「無限FUN入場證」及全日優惠套票入場人士，仍需另外加40元。

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海洋公園由12月11日至明年1月2日期間，呈獻「聖誕全城 HOHOHO 」，推出多個活動，包括聖誕老人的秘密基地「好『芬』聖誕小鎮」，小鎮內有「夢幻糖果屋」、「聖誕薑餅工房」等。

重頭戲是小鎮內是冬雪世界，將聖誕老人故鄉芬蘭拉普蘭小鎮的雪地搬到香港，場內會有由真雪打造而成的雪地，親朋戚友可以一起砌雪人，更有三米高的真雪滑梯，喜歡刺激感就一定適合。

另外，公園設的「歐陸聖誕市集」，超過 35 個品牌將輪流進駐海洋公園，當中包括一系列佳節美食、家居擺設及精緻手工飾物。公園推出「歐陸聖誕市集」入場門票，只需20元則可於下午 2 時進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」的「歐陸聖誕市集」和參加「閃亮聖誕派對」。

不過，要留意的是冬雪世界是需要另外加購的活動，憑「無限FUN入場證」及全日優惠套票入場人士，需要加40元，而一節時間為30分鐘。若果是憑「歐陸聖誕市集」門票入場的市民，則不能加購冬雪世界環節。

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在「歐陸聖誕市集」擺攤的陳先生售賣手織電話繩，他指過去周末人流暢旺，家庭客佔最多，對聖誕市道有信心，「聖誕節大家都願意使錢。」售賣手製玩偶的謝小姐同樣睇好聖誕生意額，又特意製作聖誕薑餅人、聖誕老人及小熊貓等特別版玩偶。

負責熱紅酒檔的店員周小姐表示，熱紅酒具聖誕氣氛，過去周末生意額不錯，而且有別外國現場烹煮一大鍋紅酒，他們先用玻璃樽承載好紅酒再加熱，「方便客人拎住行，而且更加安全衛生。」

有帶同小朋友入園的邱先生指，公園佈置以及攤位具聖誕氣氛，自己最喜歡歐陸市集，而兒子則喜歡冬雪世界，計劃在聖誕周再次入園，預計在園內花費3、4000元，

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記者：李榮忠

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