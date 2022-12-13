【名牌開倉】全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折　時裝買手年度開倉快閃店周五開催【內附地址】

▲ 全新+二手CHANEL+Hermes+Dior低至3折，聖誕新年挽個靚手袋去派對。

雖然疫情慢慢過去，但市道不景氣仍然籠罩，要以靚示人，購物當然更須要精打細算。今日好介紹正是由一班時裝買手組成，於今個星期五開幕的GoodsBuy Shop快閃店，大量名牌貨唔以超筍價發售，男女裝落齊，是準備購買聖誕禮物的頭號選擇。

由一班時裝buyer和公關聯手的GoodsBuy Shop，最早由幾位本地高級品牌的時裝買手成立，有一天他們忽萌奇想以日本二手店Ragtag為概念，將大家不再穿的服裝和手袋集合起來來一次清倉行動，於每年12月舉行為期10天的快閃店，而這個「傳統」時至今日已經踏入第8個年頭。

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今個星期五GoodsBuy Shop又再開鑼，貨品低至3折起，既有全新產品，同時亦有二手時裝，絕對值得大家趁低吸納。

今次新舊產品各佔一半，男女裝同時供應。女裝手袋更是每年的重頭戲，除了大家熟悉的品牌如CHANEL、Hermes和Bottega Veneta等。一些在本港二手店認為是冷門的品牌如Maison Margiela、Yohji Yamamoto、Comme des Garcons和Junya Watanabe亦有大量提供，當然更少不了OL們至愛的Red Valentino、Kate Spade、Coach和See by Chloe等，照顧每一位愛美的男女。

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GoodsBuy Shop

日期：12月16日（星期五）至24日（星期六）

時間：11：00am - 8：00pm

地址：灣仔電器街1號恒德大廈1樓G2、G3（金鐘地鐵F出口）

備註：只收現金、轉數

快、自備購物袋

Instagram：goodsbuy2

查詢：9820 2439

記者：何偉雄