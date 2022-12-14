【傑出學者】中大學者研有機催化劑助加快製藥 獲裘槎優秀科研者獎
裘槎獎基金會上周舉行頒獎儀式， 9名來自4間大學的科研學者獲獎。香港中文大學有2名學者分別獲得2022及23年度的「裘槎優秀科研者獎」，其中中大化學系教授楊英洋計劃開發更具彈性的有機催化劑，以助加快藥物、燃料等生產效率；物理系教授李泉則結合現有測量技術及金剛石量子傳感測量平台，有望可觀察活細胞的生物力學。
傳統藥物的合成過程需要催化劑加速合成，但催化劑多數含有重金屬，對環境造成污染，故業界近年設計出多種有機催化劑。中大化學系教授楊英洋曾研發一系列新型有機小分子催化劑，應用於生產藥物中間體，並用於生產抗流感藥物、抗真菌藥物等。
他形容，有機小分子催化劑有如機械人，可利用其「機械臂」將化學分子結合；但由於不同化學分子需要特定的「機械臂」才可結合，故每次合成工序都要繁複地測試，以找出最有效的組合。為加快合成工序的效率，楊英洋研究利用非共價鍵的相互作用，於催化劑設計上加強彈性，有助提高新型藥物研發等的生產效率：「藥廠研發要經過漫長的階段才找到有用的合成結構；藥物研究研發點先可以加速？更關鍵係點樣做好藥物中間體，如果可以好有彈性咁做，就有希望可以加速新型藥物嘅研發。」
另一名獲獎學者是物理系教授李泉，其團隊早前成功開發一套基於金剛石（即鑽石）的量子傳感技術，可透過觀察金剛石的光學訊號，對不同材料進行力學研究。李泉說，現時測量單細胞力學的常用方法為原子力顯微鏡壓痕測量技術，透過在材料上施加力度令其變形，去觀察其力學；但有關技術未能準確分辨出，變形是源於施加的力或是活細胞自身的活動。
李泉說，團隊研究結合有關測量方法及金剛石量子傳感測量平台，相信可更準確地研究活細胞的生物力學。她稱，目前只屬基礎研究階段，研究成果或可用協助增進對細胞力學的理解。以癌細胞為例，李泉說，當細胞在病人身體內轉移時會變形，「了解細胞嘅原理，先可以知道點樣去醫佢。」她相信，研究日後可能為癌症療法、納米材料力學等提供新方向。
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記者：黃悅晴