【聖誕2022】葵芳「太空布甸狗」必影5米高火箭　設期間限定店售逾200款精品

▲ 葵芳新都會廣場設有布甸狗太空主題，包括5米高火箭，並設期間限定店出售逾200款精品。（有關機構提供）

肥嘟嘟的布甸狗人見人愛，今個聖誕節布甸狗現身葵芳新都會廣場，與大家來一趟「漫遊太空之甸」奇幻之旅，即日起布甸狗將帶領好友Macaron及Muffin以太空裝造型首次亮相，大家打卡後記得去埋期間限定店，有超過200款周邊商品出售！

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由即日起至明年1月2日，人氣王布甸狗與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小隊，以全新炫亮型格太空裝造型首次亮相，場內以太空為主題，特設5大戶外打卡位，包括5米高巨型「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」，夫妻情侶更必到13米長的「漫星花院」，還有閨蜜至愛的光影遊園及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆。

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另外，在露天廣場新設炫光聖誕樹打卡位，在晚上時聖誕樹燈光將會亮起，散發著濃濃聖誕氣息。記得去埋附近的期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括店內獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家可為親朋挑選聖誕禮物。

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此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品：單柄陶瓷碗、星際收納袋及Sanrio聖誕禮品包。

「漫遊太空之甸」活動詳情

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L3-L4露天廣場

▲ 期間限定店有超過200款周邊商品出售。（有關機構提供）

「漫遊太空之甸」期間限定店

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新都會廣場L3中庭

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責任編輯︰林綺玲