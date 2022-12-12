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【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果

社會 20:09 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

將軍澳—藍田隧道今日（12日）迎來通車後首個工作日，在將藍隧道分流下，將軍澳隧道早上繁忙時間塞車情況大有改善，車龍明顯縮短。運輸署最新公布車流量變化，早上7時至8時，將軍澳隧道車流獲分流約2成。

根據運輸署的統計，今日早上最繁忙時段，即上午7時至8時，從將軍澳隧道往九龍方向的車流約有2,500架次，而使用將軍澳—藍田隧道往九龍方向的車流亦約有800架次。

翻查最新一份運輸署月報，將軍澳隧道往九龍方向早上最繁忙時段，最多有3,175架次車輛使用將隧。換言之，今日約有20%將軍澳隧道車流轉用將藍隧道。

運輸署表示，今天兩條隧道運作大致順暢，但由於現時駕駛者使用將藍隧道仍在熟習階段，預計交通流量在新隧道開通後2至3個星期後才漸趨穩定，屆時會掌握更有代表性的數據，以確定將藍隧道分流的效用。

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記者：陳梓蔚

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