【禽流感】 濕地公園黑臉琵鷺屍體　証實H5N1禽流感病毒呈陽

▲ 黑臉琵鷺屍體証實對H5N1禽流感呈陽。

漁護署發言人今日（12日）表示，上周公布一隻於天水圍香港濕地公園的泥灘撿獲的黑臉琵鷺屍體，經進一步測試證實，有關雀鳥屍體對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。發言人表示，雀屍地點的3公里範圍內有兩個雞場。漁護署已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。



該隻雀鳥屍體日前在天水圍香港濕地公園的泥灘被發現及撿走，並於12月6日進行的H5病毒初步測試中呈陽性反應。發言人表示，香港濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒。園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生。園方會密切留意園內雀鳥的情況。



發現雀屍地點的3公里範圍內有兩個雞場。漁護署已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。該署亦會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。



漁護署提醒市民，應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

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責任編輯：陳展棋



