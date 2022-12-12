  • 16°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 20:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禽流感】 濕地公園黑臉琵鷺屍體　証實H5N1禽流感病毒呈陽

社會 20:25 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黑臉琵鷺屍體証實對H5N1禽流感呈陽。

漁護署發言人今日（12日）表示，上周公布一隻於天水圍香港濕地公園的泥灘撿獲的黑臉琵鷺屍體，經進一步測試證實，有關雀鳥屍體對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。發言人表示，雀屍地點的3公里範圍內有兩個雞場。漁護署已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。


該隻雀鳥屍體日前在天水圍香港濕地公園的泥灘被發現及撿走，並於12月6日進行的H5病毒初步測試中呈陽性反應。發言人表示，香港濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒。園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生。園方會密切留意園內雀鳥的情況。

發現雀屍地點的3公里範圍內有兩個雞場。漁護署已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。該署亦會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。

漁護署提醒市民，應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

　

相關文章

【公務員頒獎】竹篙灣檢疫設施奪卓越部門合作獎金獎　李家超：不少參賽項目反映公務員抗疫努力
今日 18:44
【公務員頒獎】竹篙灣檢疫設施奪卓越部門合作獎金獎　李家超：不少參賽項目反映公務員抗疫努力
【貢獻社會】疫下自組天水圍共融單車隊　明專6名少數族裔社工學生獲全額獎學金
今日 18:51
【貢獻社會】疫下自組天水圍共融單車隊　明專6名少數族裔社工學生獲全額獎學金
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
今日 20:09
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果

你可能感興趣

【公務員頒獎】竹篙灣檢疫設施奪卓越部門合作獎金獎　李家超：不少參賽項目反映公務員抗疫努力
今日 18:44
【公務員頒獎】竹篙灣檢疫設施奪卓越部門合作獎金獎　李家超：不少參賽項目反映公務員抗疫努力
【貢獻社會】疫下自組天水圍共融單車隊　明專6名少數族裔社工學生獲全額獎學金
今日 18:51
【貢獻社會】疫下自組天水圍共融單車隊　明專6名少數族裔社工學生獲全額獎學金
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
今日 20:09
【將軍澳交通】將藍隧道首份成績表出爐　運輸署公布分流成果
漁護署 香港濕地公園 H5N1 禽流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
今日 11:27
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【家庭悲劇】母猝死女兒伴乾屍3個月 點薰香遮掩屍臭味：媽媽會復活
09:02 2022/12/11
【家庭悲劇】母猝死女兒伴乾屍3個月 點薰香遮掩屍臭味：媽媽會復活