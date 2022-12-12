【人口老化】黃金時代學院成立督導委員會　跨界別推動安老服務

▲ 黃金時代學院督導委員會成立典禮今舉行。（黃金時代學院提供）

商社共聚‧黃金時代學院今日(12日)舉行督導委員會成立典禮，委員會成員包括行政會議成員林正財、香港安老服務協會主席陳志育及社區投資共享基金委員會主席關則輝等，會督導學院的整體工作，以及向基金會建議學院的發展方向。

基金時代基金會創辦人及主席容蔡美碧稱，在今年疫情高峰期間，留意到很多中小型安老院舍十分無助，既沒有醫護人手，也沒有經驗應對疫情，因此三月時設計黃金時代「疫」風同行支援計劃，協助34間資源最缺乏的中小型安老院舍面對疫情，包括在疫情下運用了智能科技，例如設計大眼機械人「金醫生」進入安老院舍進行自動噴灑消毒，有效減輕人手。她又提到，由於疫下外間沒辦法進入院舍，也推出一些遙距探訪活動，幫助長者面對沉悶環境和處理負面情緒，並與職員溝通，教導如何改善院舍衛生環境，合共服務2,700位低收入家庭的長者，也培訓700多位員工。

容蔡美碧又表示，香港以至全球迅速高齡化，推動智齡化城市的發展刻不容緩，而籌備已久的「黃金時代學院督導委員會」正式成立，集合跨界別專才組成智囊團，集思廣益，冀能更精準地推動安老產業和長者服務發展。

林正財就稱，除了人口老化，本港每天也面對不少挑戰、甚至是社會悲劇，透過建立社會資本作出協助尤其重要。他指出，不同界別的交流工作過去不夠緊密，很多時也是各自展開本身的工作，建立環境、社會和企業管治(ESG)是一個好開始，冀黃金時代學院最新成立的督導委員會，也可成為能夠帶動跨界別合作的其中一個平台，「香港十分需要類似平台，結合商界、非牟利組織、地區組織和社企等方面的社會力量，重新建立社區網絡，否則政府即使推出什麼工作，果效不會明顯，整個社會也未能跟上。」

關則輝則稱，自己有一個信念，就是覺得需要多發動跨界別力量，善用社區資源，面對社會不同議題所呈現的困難和挑戰，他相信仍有不少空間可以多做功夫，因此決定加入督導委員會，希望可以了解其他不同界別和行業，如何彼此互補。

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