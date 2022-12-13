【生物科技】莫德納設香港辦公室　冀推出「三聯疫苗」一針可防多種病毒

▲ 生物科技公司莫德納（Moderna, Inc.）宣布於香港成立辦公室。（陳永康攝）

生物科技公司莫德納（Moderna, Inc.）宣布於香港成立辦公室，拓展莫德納在港的業務發展，尋求更多合作機會。莫德納期望將來可在港推出「三聯疫苗」，運用信使核糖核酸（mRNA）技術，接種後可同時預防新冠、流感及合胞病毒；同時利用mRNA技術應對香港人口老化問題帶來的醫療挑戰。

莫德納現時在亞太區包括澳洲、香港、日本、韓國和台灣皆設有子公司，並將計劃擴張至馬來西亞和新加坡。公司在多個研究項目運用mRNA技術，誘發人體免疫系統產生免疫反應，從而獲得對該類病毒的免疫力，可令研發疫苗時間大幅縮短，接種特定疫苗後亦可同時預防多種疾病。

莫德納香港區總經理吳楚珊表示，香港擁有穩健市場、世界級醫療系統，及正蓬勃發展的生物科技產業。她期望在港設立辦公室，可提升大眾對莫德納mRNA技術的認識，並在港建立由多名醫學和生物技術專家組成的顧問團隊。

莫德納全球高級副總裁Patrick Bergstedt表示，莫德納將積極參與推動香港醫療科技的創新發展，擴大生產mRNA治療藥物。他指一般疫苗或需4年時間研發，但莫德納在取得新冠病毒原始病毒株後9個月，針對研發的新冠疫苗便可面世。而莫德納現時亦正針對「多合一」疫苗進行臨床試驗，首階段將推出針對呼吸道疾病的二合一疫苗，包括新冠及流感、新冠與合胞病毒（RSV）疫苗，讓接種者只接種一種疫苗，便能預防多種疾病。

近年香港人口老化問題日益加劇，Patrick冀運用mRNA技術，在近年內為老人推行各類疫苗接種計劃，增強對老年人口的保護。Patrick表示，目標在未來能推出「三聯疫苗」，接種後可同時預防新冠、流感及合胞病毒︰「希望可以將mRNA技術解決方案擴展至香港及亞太地區，為全球病人創造新一代的變革性藥物。」

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記者：黃穎津