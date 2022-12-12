【復常之路】疫後首艘國際郵輪銀靈號明年1月抵港　年廿六出發越南新加坡船費3.3萬元起

▲ 銀靈號。

新冠疫情肆虐3年，終於再有國際郵輪訪港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」，將於明年1月18日抵港，以香港作為航點停泊在尖沙咀海運碼頭，之後再啟航前往新加坡，成為3年來首架接載境外遊客訪港、並且首個由香港載客出境遊的郵輪航次，年廿六出發，10晚去越南及新加坡，每位3.3萬元起。

銀靈號明年的亞洲綫共11趟航程，涵蓋香港、日本、新加坡、斯里蘭卡、越南等地，當中1月5日由新加坡出發至香港，預計於1月18日抵港，在尖沙咀海運碼頭停泊一日，再於翌日啟航，途經越南峴港及下龍灣，最後於新加坡落船。

銀海郵輪為皇家加勒比集團的豪華品牌，走七星級奢華路綫。另一航次是明年2月12日由香港出發到菲律賓、越南，再返港，14晚收費4.5萬元起。代理銀海郵輪的金怡假期，執行董事葉揚輝表示，即使船費貴過公海遊，但作為疫後第一艘於香港出發的郵輪，加上船費全包，不乏具消費力的客人訂房。他期望港府進一步放寬入境檢疫，吸引更多國際郵輪訪港，鞏固亞洲郵輪樞紐地位。

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記者：鄧凱