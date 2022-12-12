【藝術科技】創科署批3,540萬撥款　浸大研「未來影院系統」應用於M+及大館

▲ 浸大視覺藝術院講座教授邵志飛帶領研究「未來影院系統」項目。（浸大提供圖片）

香港浸會大學領導一項前瞻性藝術科技項目「未來影院系統」，獲政府創新科技署轄下「創新及科技支援計劃」撥款3,540萬元，新系統盼讓使用者在新一代沉浸式影院環境下，以虛擬方式體驗歷史、文化和娛樂；此為該計劃歷來最大資助金額的藝術科技項目，亦是與瑞士院校合作的跨地域項目，有關研究成果將率先應用於香港部份場地，包括香港國際機場、M+博物館及大館。

項目為期兩年，名為「未來影院系統：下一代藝術科技」，由浸大領導，並與香港城市大學以及瑞士的洛桑聯邦理工學院合作。該項目將發展並建設一個名為「未來影院系統」的綜合系統，將協助藝術家和創意行業，滿足對嶄新的互動沉浸式文化體驗，以至娛樂和教育方面不斷提升的要求。創新科技署署長潘婷婷今日（12日）在資助協議簽署儀式上表示，此為一項跨地域研發合作項目，使用嶄新科技開發未來影院系統，預期未來影院系統將來成功商品化後，會為香港的文化藝術和創意產業發展，帶來無限可能和優質的就業機會，同時為教育、旅遊、運動等產業創造可觀的價值。

浸大校長衞炳江表示，浸大一直積極發展藝術科技，以跨學科融匯藝術與科學，創造令人耳目一新的藝文體驗和作品，同時從教學上培養下一代的藝術知識和創新思維。他形容項目不是單純提升藝術數碼化、智能化技術，而是輔助藝術科技創新和發展的強大工具，既有巨大價值亦有無限應用可能性，為藝術家和創意產業提供一個創新的多樣模式框架和平台。

「未來影院系統」將由人工智能、計算機視覺、深度學習、虛擬實境等先進技科驅動，建構出一個三維互動的沉浸式環境，結合所有形式的實時和預錄內容，並配合眾多類型的穿戴式傳感器和生物識別設備。帶領項目的浸大視覺藝術院講座教授邵志飛指，系統將會為各種物質與非物質文化遺產，創造深刻的虛擬體驗，建立嶄新的戲劇、舞蹈、音樂與體育表演平台，探索把來自世界各地的多媒體存檔化成後電影體驗。

系統建成後，將會在「視覺化」、「人機互動」和「協同演化敘事」3大範疇帶來綜合創新技術。「視覺化」創新涵蓋沉浸、互動式的視覺化資源，用作產生360度、三維立體的真正沉浸式環境，新系統由400多件LED屏幕組裝而成，讓多組身處現場，或置身不同地點以遠距離訊息傳輸方式連繫的觀眾同時參與，共同感受高解像度的立體觀能效果，以及互動的沉浸式體驗；「人機互動」創新包括一系列追蹤傳感和生物識別科技，能夠記錄人類的狀態、反應和動作，其中一項技術能感應觀眾的物理位置和運動，了解他們正在觀看甚麼，相對於其他觀眾有甚麼行為表現，以及最重要是他們對眼前看到的事物出現甚麼反應；「協同演化敘事」創新是將透過軟件智能，讓視聽儀器能夠因應參與者發出的感官訊息作出相對回應，以提供能夠受虛擬世界影響的混合實境界面，繼而影響與真實世界的互動，其虛擬媒界還可以與觀眾們產生有目的、不斷演化的互動關係。

▲ 創新科技署署長潘婷婷（右）和浸大校長衞炳江（左）今日簽署協議。（浸大提供圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅