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【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片

娛樂 23:00 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

楊紫瓊首度入圍角逐金球影后。

第80屆金球獎入圍名單香港時間今晚（12號）揭曉入圍名單，楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名，同片的美籍華人關繼威亦入圍最佳男配角。

湯唯主演的韓片《分手的決心》，則代表韓國入圍最佳外語片，同角逐此獎並有與印度的《革命雙雄》（RRR）、德國《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）、阿根廷《Argentina》與比利時的《Close》。

《分手的決心》

楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》一人分飾多個不同時空的角色，既有多個造型，也有不同面相，電影深受好評，早前已在美國國家評論協會獎封后，今次則是她首次入圍金球獎。

角逐喜劇/音樂劇影后同時有《五腥級盛宴》（Menu）Anya Taylor-Joy、《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）瑪歌羅比（Margot Robbie）、Emma Thompson《Good Luck to You, Leo Grande》及Lesley Manville《Mrs. Harris Goes to Paris》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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