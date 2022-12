【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片

▲ 楊紫瓊首度入圍角逐金球影后。

第80屆金球獎入圍名單香港時間今晚(12號)揭曉入圍名單,楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名,同片的美籍華人關繼威亦入圍最佳男配角。

湯唯主演的韓片《分手的決心》,則代表韓國入圍最佳外語片,同角逐此獎並有與印度的《革命雙雄》(RRR)、德國《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)、阿根廷《Argentina》與比利時的《Close》。

▲ 《分手的決心》

楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》一人分飾多個不同時空的角色,既有多個造型,也有不同面相,電影深受好評,早前已在美國國家評論協會獎封后,今次則是她首次入圍金球獎。

角逐喜劇/音樂劇影后同時有《五腥級盛宴》(Menu)Anya Taylor-Joy、《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)瑪歌羅比(Margot Robbie)、Emma Thompson《Good Luck to You, Leo Grande》及Lesley Manville《Mrs. Harris Goes to Paris》。