【聖誕2022】自家速煮聖誕大餐零失敗　一田食品節推高級肉類+派對美食

▲ 一田舉辦聖誕食品節，有多款派對美食，包括法國急凍鵝肝(切片)。原價: $148/100克。特價: $138/100克(一田提供)

每年聖誕少不了準備豐盛大餐，全線一田超市及特別展場由即日起至12月27日舉行一田聖誕食品節，有多款肉類及海鮮、速食美饌等，就算在家中亦充滿聖誕氛圍，與好友盡情狂歡。

首先，以餐前小食為聖誕大餐揭開序幕，包括有來自西班牙的杜洛克火腿三重奏，一盒齊集3個不同部位及切法的24個月風乾火腿，可配搭用橡木和櫸木煙燻的格蘭高地煙三文魚，肉質結實鮮美。同步亦可細味粒粒飽滿、晶瑩剔透的北海道急凍三文魚籽醬油漬，一咬開便爆發海洋鮮味，簡單擺盤已經格調十足。

在家中未必煮到太複雜的菜式，但又想食到世界各地名菜，主菜力推一田獨家的英國急凍黑松露威靈頓牛柳，英國牛柳塗上超濃郁的黑松露醬，有別於一般蘑菇醬，更以人手裹上酥皮，氣炸加熱即可上菜。還有由本地生產的聖誕焗雞，選材冰鮮三黃雞，加熱後依然軟滑多汁，儀式感十足。

▲ 英國急凍黑松露威靈頓牛柳 (2人份)。原價: $258/盒│特價: $228/盒(一田提供)

想過一個法式聖誕，推介法國Feyel急凍熟油封鴨髀，只需煎鍋或焗爐加熱即成為油香四溢的經典菜，更可沿用其鴨油煮薯仔等配菜。另外更有以蒜牛油番荽作調味兼啖啖肉的法國田雞腿，再加上法國烹飪界瑰寶法國鵝肝，濃濃的法國滋味。

無飯不歡的澱粉控又想吃得夠格調，可選擇Trevijano意大利飯，一盒混合牛肝菌、番茄、羅勒等材料，以牛油加水拌炒20分鐘即上餐桌，素食者都適合。想要惹味小食作點綴，以辣椒仔作調味的水牛城辣火雞翼及美式BBQ醬燒火雞翼，絕對大派用場。

除了以上的速煮佳餚，亦不乏各種「打卡-able」矜貴應節食材，包括澳洲和牛肩眼、美國煙火雞、北海道原隻鱈場蟹、巴西野生龍蝦尾、法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口及日本北海道急凍帶子等好，在家中即秒變大廚煮出酒店級滋味，睇得又食得。

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聖誕節絕對是開派對的高峰期，開party當然不可缺少Finger Food、甜點、朱古力及美酒。一田今年引入多款滋味輕食，當中有Phillips迷你馬里蘭蟹肉餅及蝦多士，滿滿蟹肉的蟹肉餅，滲出淡淡芥末味及清新檸檬味。蝦多士以手工製作，用上鬆軟的麵包配上鮮蝦混合栗子、蘑菇、蔥及麵包糠，香脆可口。

還有芝士控最愛的Finn’s Cuisine韓式Mozzarella芝士熱狗腸，拉絲芝士超邪惡。

朋友一起打卡影相時，應節甜點配美酒就最有儀式感，來自比利時的Van Diermen 馬卡龍，一盒有開心果、鹽味焦糖等6款口味，色彩繽紛屬打卡之選！

同時推介近年人氣急升、採用北海道產芝士製成的Mireica巴斯克焦烤朱古力芝士蛋糕，以及奶香濃郁、口感幼滑的Plecia兩層奶油芝士撻，解凍即食不費工夫。

晚間想享受聖誕微醺時刻，不可錯過口感香脆兼受賞的蘇格蘭Mackie’s聖誕版薯片及無添加味精的英國Popcorn Shed爆谷，配上100%由香港本地蜂蜜釀製成的日照夜霧各款口味蜂蜜酒，口感清新帶甜，酒精度數不高，適合小酌談心。

查詢：2694 1111

記者：招美寶