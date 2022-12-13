  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 10:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】

社會 10:23 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

行政長官李家超。(馮漢柱攝)

本港確診個案連續6日破萬，行政長官李家超今日（13日）出席行會前見記者。

李家超表示，注意到香港經濟及社會活動逐漸復常，宣布2項主要防疫抗疫措施新改動。在審視數據及分析風險後，當局決定由明日（14日）起市民不再需要掃安心出行，但仍保留疫苗通行證在食肆等部分指定處所使用，必須出示疫苗通行證才可進入。

第二，當局將取消黃碼，市民如確診會獲得紅碼，而無確診市民全部為藍碼，包括入境人士。藍碼人士可參與正常活動。

醫衞局局長盧寵茂下午將舉行記者會，交代最新安排。

【10:40】

李家超表示，發生幾次誤播國歌情況下，已要求Google將國家置頂，因付錢買廣告已可改動次序，亦有辦法移除不正確資料，如歐洲法庭判決可移除錯誤個人資料、移除兒童色情刊物等。他強調這是大是大非的事情，相信任何一個負責任的機構都要認真處理。

【10:35】

被問及仍然保留疫苗通行證，是否因為當局仍有「心理關口」，李家超強調，醫衞局本着科學為本的原則，按數據調較防疫措施。

至於與內地通關，李家超希望可以盡快進行，但仍要按實情推進，現時內地要關注疫情及考慮相關配套，要確保達到預期效果，令在通關上達到有利安排。如有優化措施，特區及深圳政府都會積極考慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津
 

相關文章

【強制檢測】葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢　5人被罰1萬元
12:42 2022/12/12
【強制檢測】葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢　5人被罰1萬元
【2區污水陽性】涉啟德1號及黃大仙上邨等　港府將派5萬套快測
17:07 2022/12/12
【2區污水陽性】涉啟德1號及黃大仙上邨等　港府將派5萬套快測
【最新疫情】今增14,717宗確診及25人離世　連續6日確診破萬
17:47 2022/12/12
【最新疫情】今增14,717宗確診及25人離世　連續6日確診破萬
【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨
今日 09:42
【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨

你可能感興趣

【強制檢測】葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢　5人被罰1萬元
12:42 2022/12/12
【強制檢測】葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢　5人被罰1萬元
【2區污水陽性】涉啟德1號及黃大仙上邨等　港府將派5萬套快測
17:07 2022/12/12
【2區污水陽性】涉啟德1號及黃大仙上邨等　港府將派5萬套快測
【最新疫情】今增14,717宗確診及25人離世　連續6日確診破萬
17:47 2022/12/12
【最新疫情】今增14,717宗確診及25人離世　連續6日確診破萬
疫情 新冠肺炎疫情 出入境管制 行政 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽
14:15 2022/12/12
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽