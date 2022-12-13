【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】

▲ 行政長官李家超。(馮漢柱攝)

本港確診個案連續6日破萬，行政長官李家超今日（13日）出席行會前見記者。

李家超表示，注意到香港經濟及社會活動逐漸復常，宣布2項主要防疫抗疫措施新改動。在審視數據及分析風險後，當局決定由明日（14日）起市民不再需要掃安心出行，但仍保留疫苗通行證在食肆等部分指定處所使用，必須出示疫苗通行證才可進入。

第二，當局將取消黃碼，市民如確診會獲得紅碼，而無確診市民全部為藍碼，包括入境人士。藍碼人士可參與正常活動。

醫衞局局長盧寵茂下午將舉行記者會，交代最新安排。

【10:40】

李家超表示，發生幾次誤播國歌情況下，已要求Google將國家置頂，因付錢買廣告已可改動次序，亦有辦法移除不正確資料，如歐洲法庭判決可移除錯誤個人資料、移除兒童色情刊物等。他強調這是大是大非的事情，相信任何一個負責任的機構都要認真處理。

【10:35】

被問及仍然保留疫苗通行證，是否因為當局仍有「心理關口」，李家超強調，醫衞局本着科學為本的原則，按數據調較防疫措施。

至於與內地通關，李家超希望可以盡快進行，但仍要按實情推進，現時內地要關注疫情及考慮相關配套，要確保達到預期效果，令在通關上達到有利安排。如有優化措施，特區及深圳政府都會積極考慮。

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記者：黃穎津

