傳統英倫貴族社區    坐擁優越校網    長實POWERHOUSE    倫敦奢華品味生活之最

在海外置業,除了留意社區的環境和配套,家長們更著重該區校網,務求為子女安排最好的教育和成長環境。英國倫敦市中心的知名豪宅地區 Chelsea,以其傳統名校網著稱,吸引當地和海外家庭定居。長江實業旗下的大型豪宅項目POWERHOUSE,正位於倫敦皇家自治區The Royal Borough of Kensington and Chelsea,地段尊貴優越,歷史文藝氣息濃厚,配合頂尖校網,盡享優雅英倫生活。

奢華品味生活

▲ POWERHOUSE位處倫敦高尚生活圈,集教育、購物、娛樂、休閒文化藝術地標於一身,各項生活所需,近在咫尺,盡享地利優勢。

POWERHOUSE 位處倫敦高尚生活圈,建築前身為過百年歷史的 Lots Road Power Station,坐落泰晤士河北岸河畔,集購物、娛樂、休閒文化藝術地標於一身,品味生活盡顯尊貴。

▲ POWERHOUSE 鄰近King's Road購物區和Chelesa Football Club,前往各區的交通設施更是信步即達,緊貼倫敦的繁華璀璨生活。

項目距離著名的生活購物區 King's Road 僅一步之遙,並鄰近Chelsea Football Club,可隨時觀看精彩球賽。交通網絡方面,POWERHOUSE 住客可信步即達 Imperial Wharf 及 Fulham Broadway 地鐵站,前往倫敦各區都非常便捷,緊貼城市中心脈搏。

優良校網 英式學術氛圍

▲ Chelsea 位處優越校網,名校林立,深受當地及海外家庭歡迎。

Chelsea位處優越校網,鄰近多間被英國教育標準局評為 Outstanding 的公立學校,包括Servite RC Primary School、Ashburnham Community School、Saint Thomas More Language College等;同時毗鄰知名私立學校,如皇室成員曾入讀的 Thomas's Battersea,及 Godolphin & Latymer 私校,而國際知名大學如Imperial College London、London School of Economics及University College London亦位處區內,深受當地和海外家庭歡迎。

社區配套完善,加上優良的校網,Chelsea絕對能提供一個良好的學習環境,讓子女在濃厚的學術氛圍下成長。

遊走於繁華與慢活之間

▲ Chelsea 滙聚倫敦時尚品味生活與休閒風情,擇居於此,繁華與休閒生活兼備。

走在繁華的King's Road和 Sloane Square,沿途有不少國際名店和特色時尚精品店,猶如置身購物天堂;乘車前往 Harrods、Selfridges 等倫敦大型百貨公司,亦能滿足生活購物所需。此外,Chelsea 區內雲集不少於七家米芝蓮星級餐廳,包括由 Gordon Ramsay 主理的同名旗艦餐廳,想品嚐美食,區內餐廳食府選擇多不勝數。

若想感受英倫慢活的步伐,只需約10分鐘車程即可前往 Battersea Park,在綠樹成蔭的行人道、野餐區、自然保護區、體育設施、兒童動物園,隨心享受戶外消閒樂趣;或沿着泰晤士河南岸的河畔小徑漫步,在浪漫的河畔景色下,感受英國獨有的風情。

文化藝術與優質生活完美結合

▲ POWERHOUSE 位處充滿活力的文藝活動集中地,文化藝術與優質生活在這裡完美結合。

Kensington 和 Chelsea是充滿活力的文藝活動集中地,豐富節目讓英倫生活更多姿多彩,例如到 South Kensington 的藝術博物館 Victoria & Albert Museum 參觀多達300萬件世界一流的美術工藝作品;又或在 Chelsea 的 Saatchi Gallery 欣賞倫敦新生代藝術家的作品,感受藝術的氛圍。

若喜歡園藝,更不可錯過有近160年歷史、由英國皇家園藝學會於每年五月在Chelsea舉辦的國際著名花卉及園藝展覽 - The RHS Chelsea Flower Show;若是戲劇迷,必定要到歷史悠久、被稱為歐洲最重要劇院之一的 Royal Court Theatre 觀賞精湛演出。

尊貴河畔生活體驗

▲ POWERHOUSE鄰近泰晤士河北岸河畔,提供優越舒適的河畔生活體驗。

POWERHOUSE 提供 260 伙單位,設 1 至 6 房戶型,面積由 638 呎至 4,114 平方呎,滿足不同用家的需要。高級住客會所設有 20 米室內恆溫游泳池、水療設施及健身房等。 POWERHOUSE 更提供五星級 24 小時禮賓服務及地庫車位,設備完善貼心。除了特色河畔餐廳酒吧、咖啡店及精品店,住戶更專享環境優越,可飽覽泰晤士河美景的貴賓廳。

位於倫敦皇家自治區 The Royal Borough of Kensington and Chelsea 的 POWERHOUSE,締造真正的豪宅生活,是英國物業投資或自住的不二之選。POWERHOUSE 於香港及倫敦均設售樓處,歡迎有興趣人士預約參觀。

POWERHOUSE 倫敦售樓處

地址:90 Lots Road, London, SW10 0QD

開放時間:逢星期一至五 (公眾假期除外)

POWERHOUSE 香港售樓處

地址:香港中環皇后大道中 29 號華人行 9 樓 904 室

電話:+852 2128 7128 (敬請預約)

電郵:Healsales@hpgl.com