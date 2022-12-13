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【食平啲】肥媽投資失利慘輸半億　家設農場自爆每天吃自家菜

娛樂 10:14 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

肥媽（Maria Cordero）每天在家吃自家菜。

肥媽（Maria Cordero）即將於1月重返紅館，肥媽自爆復出原因是炒燶股票，以致她輸掉半億身家。

肥媽於家中自設農場種菜，她自揭每天在家吃菜，節省金錢之餘亦可食用自家製作。

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自設農場

肥媽不時於FB談及近況，她最近以「好天出嚟打理下啲農作物 日日可以食屋企嘅菜」為題發帖文分享影片，影片內容為她在家中種菜的情況。她寫道：

好天出嚟打理下啲農作物，其實種植真係幾好，之前我種covid個陣，好彩屋企有種開，日日可以食屋企嘅菜，做人其實可以好簡單，知足常樂⋯⋯

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復出開個唱

曾於2016年舉行告別演唱會的肥媽將於明年1月重返紅館，她自爆曾因錯信朋友以致投資失利，將5000萬元投資在一隻「關於電燈嘅香港科技股」，該股票其後大跌令她僅剩下200萬元。

她慶幸自己沒炒孖展，加上其物業已斷供，不然後果會更嚴重。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

唱歌致富

自幼喪父的肥媽在9歲之齡便背負起養家責任，需要養活一家七口，並曾於碼頭當苦力、售貨員、工廠質檢女工、文員及廚師等。

其後，肥媽到各大夜總會當駐場歌手，直到1986年開始發展演藝事業，一步步脫貧，更於2016年舉行告別演唱會。

不過，投資失利令肥媽大失預算，且於明年1月復出在紅館再開個唱，以歌聲賺錢。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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