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【搶購藥物】港人代購藥物寄內地　藥房必理痛缺貨

社會 09:42 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

內地抗疫物資需求大增，本港藥房亦出現搶購潮。（梁偉榮攝）

近日內地多個城市宣布優化防疫「新十條」，退燒藥、快速抗原測試等抗疫物資需求大增，本港藥房亦出現搶購潮，其中可止痛退燒的「特效必理痛」尤其短缺。港九藥房總商會理事長林偉文相信，購藥人士多是為內地親朋代購，又指其實市場上仍有不少退燒藥與必理痛成分相同，這些藥物仍有大量存貨。

林偉文表示，近期購買可止痛退燒的必理痛大增5至6成，但第5波疫情爆發已久，港人家庭大多已購買藥物「傍身」，加上本港疫情仍算穩定，暫時對有關藥物需求不大，相信近日搶購的人士主要是為寄回內地。據他所觀察，藥房大多未設限購措施，退燒藥的價格亦未有大幅波動，直言：「如果係天價都唔會買啦。」

現時必理痛在不少藥房缺貨，帶來緊張氣氛。林偉文強調，必理痛只是「牌子名」，市場實際上仍有大量與必理痛成分相同的退燒藥。林偉文舉例指，撲熱息痛等亦有相同的退燒、止痛功效，但他發現近期購藥市民大多有誤解，以致集中搶購必理痛。

本報記者昨午（12日）向北角一間藥房查詢購買必理痛，藥房老闆說，必理痛仍有貨，現時港人搶購返內地的是特效必理痛和傷風必理痛，該兩款藥就斷貨，其他止痛退燒藥都仍有售，例如幸福傷風素就有貨。

林偉文稱，藥物亦會過期，故藥房亦不會採購過多藥物：「存貨係供700萬人用，要供埋內地就多多都唔夠賣。」他認為必理痛的短缺將持續一段時間，指雖然藥廠在其他國家或地區有大量存貨，但按香港藥物註冊指引，即使成分相同，亦必須使用香港地區的包裝才能在港售賣，預料新一批藥物最快1至2周才能返貨。

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記者：黃穎津

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