【假學歷】假醫生學歷僅高中工作近1年被揭發　背後原因有洋蔥

▲ 好彩冇「醫」死人。

如果沒有讀過醫學就去醫人是何等危險！土耳其1名高中畢業的年輕女子，利用偽造的畢業證書及醫生執照去應徵醫生，結果成功獲聘！她假冒醫生近一年，才被同事揭發，最後被警方拘捕，她才和盤托出為何會這樣做，原來背後有洋蔥。

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據外媒報道，20歲土耳其女子艾瑟（Ayşe Özkiraz）在泰基爾達省（Tekirdağ）1間省立醫院工作，工作期間與同事相處愉快，不過在她工作近一年，開始露出馬腳，院內的醫生，開始發現她替病人看診的過程細節與他們有別，又回答不到醫學問題。而她謊稱自己在卡帕醫學院畢業，但不知名該醫學院是隸屬伊斯坦堡大學，同事開始懷疑她的身份，又向醫院高層舉報，最後揭發事件。

警方以艾瑟涉嫌違反《醫學實踐法》等罪名將她逮捕，並繼續調查她有否牽涉其他罪行。

犯案原因因為家人

艾瑟被捕後和盤托出假冒醫生的原因，原來因為家人一直想她讀醫，豈料高中畢業後，卻考不上大學，為了不讓家人失望，她訛稱成功獲大學錄取並就讀醫科，數年後，她再偽造畢業證書及醫生執照，並憑假證書獲得泰基爾達省一間醫院聘用，一個大話冚一個大話。

對於艾瑟被捕其媽媽感到難以置信，因為不時收到女兒在手移室與同事工作的合照，又透過視像看到她在手術室吃飯，及與其他醫護人員在一起，因此從來沒想過她並非真正的醫生。

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責任編輯︰王明芳