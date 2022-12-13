拆解選購靈芝產品2大迷思！赤靈芝強免疫最好

近日本港確診數字再次飆升至萬位數，加上臨近聖誕，少不免有大大小小的派對聚會，大家切勿掉以輕心，除了做好防疫措施外，最重要是提升自身免疫力。而近年大熱的靈芝產品，可說是最強的強身健體「法寶」，不但能增強抵抗力，更能消除疲勞，一物多效。不過市面上林林總總的靈芝產品，又紅又綠又黃又紫，還有破壁與未破壁，到底哪一款才最適合你？這次將為大家拆解當中2大迷思！

迷思一：赤、黃、青、紫、黑、白點樣揀？



《神農本草經》是最早記載靈芝的中醫藥學著作，根據中醫陰陽五行學說，將靈芝分為赤、黃、青、紫、黑、白等6色靈芝，皆為上品的名貴中藥。其味道帶甘、微苦，不同種類的靈芝有不同功效，可補五臟之氣、補精氣、安神、提升免疫力、扶正固本、延年益壽、抗氧化、抗衰老等。市面上有很多以多色靈芝作招徠的產品，但在中國藥典上只記載有赤芝和紫芝，常用於臨床研究，功效備受肯定。所以在選購時只要選實際功效便足夠，並非混合愈多種類愈好。

迷思二：破壁與未破壁有甚麼分別？

常聽到破壁靈芝孢子，到底是甚麼？破壁與未破壁又有甚麼分別？先說靈芝孢子，屬整顆靈芝的精華所在，因此靈芝孢子擁有豐富有效成分。然而，靈芝孢子有2層極堅硬的外壁，需要經過破壁技術，破開堅硬的外壁，才能取出最珍貴的有效成分。因此，在選購靈芝孢子產品時，除了留意產地、種植環境、破壁技術外，還要揀選超過99%破壁率，且具口碑、信譽良好的品牌，才能確保品質安全又有效。

靈芝混合破壁孢子 成效高及全面

如果你正煩惱選哪一款靈芝產品，余仁生特「靈芝」破壁孢子專方會是不二之選。成分採用中國藥典有記載的赤靈芝子實體及破壁靈芝孢子精華，比單一靈芝孢子產品高10倍靈芝多糖#及豐富三萜類*，有效消除疲勞，以及提升免疫力，適合長期熬夜的都市人、照顧小朋友的媽媽、讀書考試壓力大的學生等等。當中的靈芝孢子以先進低溫物理破壁技術，將堅硬的外壁破開，破壁率超過99%，避免孢子摩擦而破壞原生質，從而令孢子內的有效成分更容易被人體吸收。此外，品牌屬極少數廠家由源頭監控，由種植靈芝、採集到生產，掌握每個細節，確保符合產品重金屬及農藥污染物殘留標準，並經香港GMP廠房生產，確保品質安全有效，讓大家更放心地選用，是靈芝產品中的極品。

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#根據內部數據 (2021, 2022)，特靈芝「破壁」孢子專方的靈芝多糖量比余仁生靈芝孢子粉多於10倍。

（特約）