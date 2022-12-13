【First Love初戀】日本唱片店辦《初戀Pop-Up》　展出滿島光+佐藤健戲服【內附地址】

▲ 日本Tower Records的《初戀First Love》展覽。

改編自宇多田光經典名曲，由佐藤健、滿島光、八木莉可子、木戶大聖主演的 Netflix 日劇《First Love 初戀》播出以來人氣急升，佔據全球多個國家及地區的非英語類劇集頭十位。為慶祝出道24週年，宇多田光於上周五（12月9日）推出《First Love/初恋〉7吋黑膠唱片。

為配合黑膠宣傳，於即日至12月21日於Tower Records東京澀谷店、梅田NU茶屋町店及HMV 札幌 STELLAR PLACE，都會舉行POP UP活動，包括展示《First Love 初戀》劇中主角所穿著的服飾及使用的物品，相信是劇迷最近遊日的打卡之選。

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其中位於澀谷店的Tower Records，對樂迷不會陌生，足有幾層高的此店，有不少中外唱片及精品發售。早前另一大熱日劇《silent》便講女主角川口春奈在此打工，亦成為粉絲朝聖地。

東京澀谷店：澀谷區神南1-22-14

初戀咖啡

另外，日本官方Netflix為《初戀》造勢，早前於澀谷SHIBUYA CAST.（渋谷キャスト）舉辦一周的咖啡車快閃活動，以初戀的滋味為主題，要為粉絲獻上杯獨特的「初戀咖啡」，活動地點在聖誕樹底下，並有大型看板，亦已吸引不少劇迷，不知會否有機會重搞呢。

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記者：eric