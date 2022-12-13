【人格障礙】從《正義迴廊》分析反社會人格障礙 第一被告是否有精神病？

▲ 精神科醫生林震分析第一被告是否有精神病。

筆者最近看了一套非常懸疑的犯罪電影《正義迴廊》，故事講述一宗謀殺雙親案，劇情有點像羅生門事件，案情撲朔迷離。不少讀者也詢問筆者究竟第一被告張顯宗是否患有精神病？他是否患有反社會人格障礙？

回答這個問題之前，首先我們應該了解兩個專業名詞Psychopath 和 Sociopath (Antisocial Personality Disorder)。Psychopath 其實在中文裡沒有一個很確切的翻譯，患有Psychopath的人非常自大，以自我為中心，缺乏同理心或悔意，他們同時也會出現反社會行為，不斷做出一些危險的行為來尋求外界的刺激。

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至於Sociopath 這個名字經常和Antisocial Personality Disorder替換使用，而後者卻被翻譯為反社會人格障礙，兩者相同的地方包括容易出現暴力情況和對自己的所作所為沒有任何悔意，兩者的特徵雖然有重疊，但確實又有分別。

研究指出反社會人格障礙在Psychopath較為常見，但Psychopath的行為往往比反社會人格障礙患者更加大膽 (boldness) 和嚴重。根據美國精神病學協會，他們對反社會人格障礙的定義已清楚列明在精神疾病診斷與統計手冊第五版 (DSM-5) 當中，其中一個最重要的特色就是在被確診反社會人格障礙的成年人，他們必須在童年已經出現行為障礙 (Conduct Disorder) 的情況。換言之，反社會人格障礙是一個持久的問題並且必須在青少年時期已經出現。

至於Psychopath的特質可以從四個層面去分析：

人際層面：膚淺 (只做表面功夫)、表現誇張、充滿欺詐

情緒層面：缺乏悔意、缺乏同理心、拒絕為自己的行為承擔責任

行為層面：行事衝動、缺乏目標、為人不可靠

反社會層面：暴躁易被觸怒、有青少年違法或犯罪記錄

想客觀地評核一個人是否有Psychopath的特質，最著名也是最為廣泛使用的測量表就是PCL-R (Psychopathy Checklist- Revised)，假如分數越高或越接近40分滿分，這個人患有Psychopath的機會就越高。

至於這宗「逆子弒親案」的第一被告張顯宗，他除了冷酷無情，還機關算盡、深謀遠慮，究竟他是患有反社會人格？還是患有 Psychopath？ 相信觀眾心裏早有答案！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為正義迴廊

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