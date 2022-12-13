【煽動刊物】《立場新聞》前總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請

▲ 《立場新聞》前總編輯鍾沛權。(資料圖片)

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案今（13日）於區域法院續審。法官於庭上撤銷傳媒報道限制，另裁定以交替形式處理辯方終止聆訊申請。辯方替還押近1年的鍾作保釋申請，指鍾潛逃風險極低，鍾准以現金擔保10萬元及人事擔保5萬元等條件保釋。

法官今撤銷傳媒報道限制，辯方替鍾申請保釋指，鍾父早前離世，以及獄中規定傳遞文件時不得使用文件夾及繩，鍾難以消化大量文件。

辯方又提及鍾辭任總編輯，因其妻、前《蘋果日報》副社長陳沛敏被捕及還押，希望照顧妻子，強調鍾潛逃風險極低。辯方又指，合約雖列明鍾月入7.6萬，但由於立場新聞訂閱人數有波幅，故月入僅6至7萬，冀法庭批准鍾的保釋條件與林相同。

控方指，若鍾獲批保釋，希望法庭能作合適保釋金額，因鍾於案中屬主導角色，與林並不相同，而鍾聲稱辭任後，亦有指示他人作立場新聞的採編工作，可見針對鍾的證供強。

法官指，本案已審理一段時間，相信鍾獲邀作危害國安工作的機會微，遂批准鍾的保釋，條件包括現金擔保10萬元及人事擔保5萬元，其間不得離港，須交出旅遊證件，居住在報稱地址，不得作出任何可被合理地被視為構成任何危害國家安全控罪的行為，或接受傳媒訪問等。

辯方早前申請終止聆訊，法官今裁定以交替形式處理。指示警員於立場網站截圖的國安處偵緝高級督察盧健賢作供稱，於2021年6月下旬接獲情報，得知立場新聞大批文章，包括博客、專欄會被刪除，而相關文章或會干犯國安法。

盧續指，當時他與另1名總督察對網絡文章作審視，就他而言，若他認為文章有機會干犯國安法，則會作列印。盧指，網站上有大批文章，難以精準地講述從何開始審視，又指他主要是隨意地選擇文章。盧續指，在完成工作並作結算後，發現共553篇文章涉及敏感內容，這些文章隨後交予國安處警員廖浩明（譯音）作截圖。

辯方早前質疑控方未有提供警員截取的300多張網站截圖，控方隨後向辯方提供逾千頁的材料，辯方表示新證物將影響盤問方向，負責截圖的警員證供亦有出入，提出永久終止聆訊。此外，已還押近1年的林紹桐早前已獲准以現金及人事擔保各5萬元等條件保釋。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指3名被告於前年7月7日至去年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

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記者：梁錦麟