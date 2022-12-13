【煽動刊物】《立場新聞》總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請

▲ 《立場新聞》前總編輯鍾沛權。(資料圖片)

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案今（13日）於區域法院續審。辯方替鍾作保釋申請獲批，鍾准以現金擔保10萬元及人事擔保5萬元等條件保釋。法官今將處理終止聆訊申請。

辯方早前質疑控方未有提供警員截取的300多張網站截圖，控方隨後向辯方提供逾千頁的材料，辯方表示新證物將影響盤問方向，負責截圖的警員證供亦有出入，提出永久終止聆訊。此外，已還押近1年的林紹桐，早前亦准以現金及人事擔保各5萬元等條件保釋。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指3名被告於前年7月7日至去年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

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記者：梁錦麟