【香港小姐】陳庭欣不介意男友與異性情侶裝出海　Toby：一定要有個信任喺度

▲ 陳庭欣（Toby）向男友Benny投下信任一票！

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖近4年，Toby愈來愈富貴的同事，Benny又不時被指與不同異性蜜會，Toby不時都要作出回應！

近日，有雜誌報道Benny與一名金髮女士出海，更形容兩人是身穿「情侶裝」，不過就未有任何親密動作，但Toby的正印地位也被指是「危危乎」呢！

Toby於昨日（12月12日）出席活動時，她回應傳媒提問時就大方向男友投下信任票。

與男友互相信任

提到男友與金髮女士出海時，Toby覺得這樣也只不過是正常的社交，她認為兩個人在一起時最重要是舒服。

她又指自己也有異性朋友，又認為如被拍到與男性朋友在一起的話，也不表示有甚麼問題，她強調：「一定要有個信任喺度。」她又提到自己與周志康、周志文也有一同去玩wakesurf呢！

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Benny桃花旺

Benny緋聞甚多，曾疑似跟一名叫阿Yu的女子交往，更曾人貼大字報斥責「狗男女」兼「世紀大賤男」，又傳跟落選港姐陳潔玲有私情等。

在2020年初，有指Toby介紹自己好友蔡佩賢（Kitty）到Benny位於大角咀的酒吧做宣傳，結果引狼入室，Benny被指跟Kitty朝夕相對，更瞞着Toby在酒吧中私會。

報導指Toby曾兩度撞破男友疑似出軌，致跟閨密Kitty反目收場，不過在人前則繼續跟Benny晒恩愛，早前Toby曾在IG留言：「不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要拖延要積極，不要心動要行動。」就被網民指疑為男友偷食而訴苦。

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從公屋搬入豪宅

現年35歲的Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，2020年底更搬到九肚山豪宅。

從Toby上載的相中所見，客廳空間十分寬敞，放了三張瑜伽墊依然空間十足。靠牆設有樓梯通往上層，客廳裝潢簡約，僅選用木造傢俱，盡顯生活品味；亦擺放綠色植物，令氣氛清幽舒適。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉該以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。去年Toby慶祝34歲生日，在社交平台分享慶生照已令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前。

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