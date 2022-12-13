  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】陳庭欣不介意男友與異性情侶裝出海　Toby：一定要有個信任喺度

娛樂 11:20 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

陳庭欣（Toby）向男友Benny投下信任一票！

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖近4年，Toby愈來愈富貴的同事，Benny又不時被指與不同異性蜜會，Toby不時都要作出回應！

近日，有雜誌報道Benny與一名金髮女士出海，更形容兩人是身穿「情侶裝」，不過就未有任何親密動作，但Toby的正印地位也被指是「危危乎」呢！

Toby於昨日（12月12日）出席活動時，她回應傳媒提問時就大方向男友投下信任票。

與男友互相信任

提到男友與金髮女士出海時，Toby覺得這樣也只不過是正常的社交，她認為兩個人在一起時最重要是舒服。

她又指自己也有異性朋友，又認為如被拍到與男性朋友在一起的話，也不表示有甚麼問題，她強調：「一定要有個信任喺度。」她又提到自己與周志康、周志文也有一同去玩wakesurf呢！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Benny桃花旺

Benny緋聞甚多，曾疑似跟一名叫阿Yu的女子交往，更曾人貼大字報斥責「狗男女」兼「世紀大賤男」，又傳跟落選港姐陳潔玲有私情等。

在2020年初，有指Toby介紹自己好友蔡佩賢（Kitty）到Benny位於大角咀的酒吧做宣傳，結果引狼入室，Benny被指跟Kitty朝夕相對，更瞞着Toby在酒吧中私會。

報導指Toby曾兩度撞破男友疑似出軌，致跟閨密Kitty反目收場，不過在人前則繼續跟Benny晒恩愛，早前Toby曾在IG留言：「不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要拖延要積極，不要心動要行動。」就被網民指疑為男友偷食而訴苦。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

從公屋搬入豪宅

現年35歲的Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，2020年底更搬到九肚山豪宅。

從Toby上載的相中所見，客廳空間十分寬敞，放了三張瑜伽墊依然空間十足。靠牆設有樓梯通往上層，客廳裝潢簡約，僅選用木造傢俱，盡顯生活品味；亦擺放綠色植物，令氣氛清幽舒適。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉該以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。去年Toby慶祝34歲生日，在社交平台分享慶生照已令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【武漢肺炎】陳庭欣男友賣口罩被顧客投訴　Toby《東張西望》低頭向市民道歉
10:26 2020/01/28
【武漢肺炎】陳庭欣男友賣口罩被顧客投訴　Toby《東張西望》低頭向市民道歉
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
10:35 2020/11/21
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位
10:21 2020/12/16
【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友
11:26 2020/12/18
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮
17:22 2022/08/28
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
14:11 2022/10/16
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】

你可能感興趣

【武漢肺炎】陳庭欣男友賣口罩被顧客投訴　Toby《東張西望》低頭向市民道歉
10:26 2020/01/28
【武漢肺炎】陳庭欣男友賣口罩被顧客投訴　Toby《東張西望》低頭向市民道歉
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
10:35 2020/11/21
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位
10:21 2020/12/16
【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位
陳庭欣 娛樂人物職業 演員 香港小姐 緋聞 兩性關係 東張西望 娛樂行業

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽
14:15 2022/12/12
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽