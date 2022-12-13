【新冠肺炎】顏值高不易中新冠？　專家：有一定道理

▲ 醫生指快測對大部分人作用不大，揭外貌直接影響患新冠肺炎機率。

外貌會影響患新冠肺炎機率？近日內地傳「長得好看的人，更不容易感染新冠肺炎」，引起網民熱議，有專家對此說法表示認同，更指當中有一定的道理。

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綜合內媒報導，四川新冠肺炎醫療救治專家余德海，日前就網上流傳「長得好看的人更不容易感染新冠肺炎」回應時指對說法表示認同，更指雖沒有準確科學數據支持，但是說法卻有一定的道理。

余醫生續指，「長得好看」由中醫角度而言是指一個人的狀態好。他表示若一個人的「先天之本」足夠則某程度上是在反映他的生活過得十分好，「吃得好、睡得好、心態好」，同時亦代表著他的健康會比較好。

余醫生更指出，長得好看的人一般而言都會比較有自信，然而自信心亦能提升人的免疫力。故他總結認為「長得好看的人更不容易感染新冠肺炎」的說法不無道理。

余醫生於接受訪問時指，快速測試對大部分人的意義不大，因為快測只是針對新冠肺炎病毒的外衣作識別。但是就現時新冠病毒不停變種的情況下，快測速試的意義並不大，因為並不能就此分辨出重症、普通症等，而且更不時會出現「假陽性」的情況。

但他續指，雖快測對分辨病況作用不大，但是若快速測試中呈陽性者則可居家隔離及治療，減低患者的流動性，從而有效地阻礙病毒的傳播。故他認為快速測試於控制病毒傳播方面還是有一定的作用。

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責任編輯：羅嘉欣