【學校動態】透過藝術學習 學生發揮創意身穿霓虹戰衣漆黑中大放異彩

▲ 中華基督教會屯門堂教育機構屬下何福堂幼稚園/幼兒園、屯門堂幼稚園/幼兒園及屯門堂幼稚園二校「聯校校慶嘉年華」壓軸表演的序幕。

夜幕降臨，幾聲俐落的結他齊奏揭開了由中華基督教會屯門堂教育機構屬下何福堂幼稚園/幼兒園、屯門堂幼稚園/幼兒園及屯門堂幼稚園二校「聯校校慶嘉年華」壓軸表演的序幕。在微涼的空氣中，樂團送來一首首柔和的詩歌。定睛一看，演奏的小朋友手中竟然都沒有樂器，手指反而是在電子屏幕上揮舞？

今次「創新e-樂團合奏工作坊」是全港首度與幼稚園合作，精心炮製的親子協作演出。正如香港教育大學助理教授梁智軒博士所言：「e-樂團的精髓在於借助科技暫代樂器，從而大大降低孩子『玩音樂』的門檻，讓他們卒先品嘗置身音樂之中的滋味。如此他們日後自可按興趣繼續發展，進深學習不同樂器的彈奏技巧。」

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沒錯，今次的演出籌備，正正由家長與孩子手牽手學習操作軟件上的各種樂器開始。經過多次的排練，一眾父母和孩子在閲譜和合奏中培養出默契。結果今天，結他聲、鼓聲、歡呼聲聲聲入耳，相信也在孩子心目中種下美好音樂的種子呢。

當然，要讓小主角們「大放異彩」又怎少得視覺藝術上的配搭呢？不要忘了同台登場的還有「Neon Light Show」的一眾小舞者！只見他們個個身穿同樣色彩斑斕，卻又別出心裁的「霓虹戰衣」。原來，每個設計背後都隱藏著小朋友從性格中綻放的獨特氣質，在多元媒介創作的藝術家林玉蓮女士主領的工作坊中，讓孩子們發揮不同的創意。有些選擇的線條簡單醒目，有些更敢於用創意挑戰傳統的美感, 雙方在台上碰撞出異樣的色彩，最終在勁歌熱舞下成功掀起全晚高潮！

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讓孩子在幼年透過藝術發掘自我，為日後升學發展加分,相信是不少家長的心願。筆者黃慧英博士中華基督教會屯門堂教育機構校董會主席及屯門堂幼稚園二校校監認為，其實藝術最寶貴之處在於互動和分享。因此，本會幼稚園積極推動的親子藝術理念，最關注的是先為孩子的「家」注入藝術的「氛」圍，和「分」享演藝的喜悅。我們相信這樣，才是讓兒童在成長過程中發揮其最大的潛能和加「Fun」！

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