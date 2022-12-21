【香港義工獎】義勇者捐贈骨髓救助血癌病人重獲新生 服務逾半世紀義工獲頒長期服務獎

民政及青年事務局與義務工作發展局於2022年首度合辦全港性「香港義工獎」，並於12月10日舉行頒獎典禮，表揚不同界別盡心盡力服務社會的優秀義工、團隊、企業、機構及團體。出席典禮嘉賓包括政務司司長陳國基先生、民政及青年事務局局長常任秘書長林雪麗女士、房屋局副局長戴尚誠先生、民政事務總署署長張趙凱渝女士、義務工作發展局主席彭韻僖律師等，見證傑出義工的誕生。

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於本年度推出的「香港義工獎」嘉許本地傑出義工、青年義工、企業、團隊、各區屋苑、學校及協作計劃的付出及貢獻，集合多位來自政、商及學術界的重量級嘉賓擔任評審及委員，身體力行推動香港義工獎的誕生。作為最具認受性、影響力及公信力的義工獎項，獲得各界鼎力參與，反應熱烈，大會收到的提名非常踴躍，令人非常鼓舞。

「香港義工獎2022」共頒發逾8,000個獎項。其中有獲得「傑出青年義工獎」的得獎者為殘疾人士，創辦組織以自身經歷支援情緒病患者；在是次得獎者中最年輕的得獎者只有13歲，初中年紀便成立義工組織，結集力量關注扶貧。頒獎禮中另一焦點獎項為「義勇獎」，得主有來自紀律部隊的成員捨己為人捐贈骨髓，令一名急性血癌病人重獲新生；更有服務長達61年的義工獲頒長期服務獎。

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機構方面，一共有36間機構得到傑出系列獎項的表揚，有非牟利組織為受災難或疫情影響的市民提供心理輔導、亦有工程師為基層學生進行義教工作；有機構在疫情期間更持續送暖，以愛及支援打破疫情帶來的限制。

義務工作發展局主席彭韻僖律師致辭時表示：「香港義工獎成立的目標，是為回應政府施政及社會發展方向，鼓勵更多市民特別是年輕人，積極參與義務工作，用創意推動義工服務及計劃，關心弱勢社群，團結地區力量，推動居民發揮守望相助義工精神，令社會感受到更多愛與關懷。」

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責任編輯︰陳珈希