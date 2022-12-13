【天文現象】雙子座流星雨明晚達高峰期　觀測雙子座流星雨2大貼士

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雙子座流星雨2022將於12月中上演，高峰期預計於12月14日晚上9時，預計其天頂每小時出現率達150，是今年出現的眾多流星雨現象之冠。香港太空館明晚9時至11時透過其YouTube頻道及Facebook專頁直播是次流星雨現象。

香港太空館指，觀測條件無可避免會受流星雨輻射點位置及月光影響，香港的最佳觀測時間預計為明晚10時至11時，其間在偏遠郊區的觀測人士或會看到10至20顆流星。



流星雨發生時，流星像是從夜空中某一點（稱為輻射點）向外散射而出。雙子座流星雨的輻射點會在明晚約7時30分從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星亦隨之增多。可是，月球會在明晚10時53分東升，明亮的月光會漸漸蓋過較為暗淡的流星，令觀測條件轉差。

香港太空館建議當晚可選擇到天空視野廣闊及光害程度低的地點，同時需避開其他光源，以免影響眼球對微弱光線的敏感度。

最新影片推介：

觀測雙子座流星雨貼士

觀賞流星雨時無需借助望遠鏡，用肉眼觀看即可

觀測時可準備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅

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責任編輯：余思嵐