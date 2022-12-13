【校長專欄】明道小學STEAM Day    校長盼學生建立樂於學習的態度

▲ 家校合作，發揮團隊精神。

教育局大力推動STEAM教育（STEAM—「科學」Science、「科技」Technology、「工程」Engineering、「藝術」Art、「數學」Mathematics），為配合香港未來發展創科的大方向，港澳信義會明道小學隨即響應，致力在課堂內外推動STEAM教育，透過有趣而多元的學習活動，營造STEAM學習氛圍，並於11月下旬為學生安排了精彩有趣的STEAM Day。

STEAM Day當天，學校為不同年級的學生安排了多元化、富挑戰的學習任務，例如透過動手做「心肺視力檢測儀」、「超酷防UV飛沬臉罩」、「2000小時環保壁燈」，加強學生對科學及創科的興趣和能力。

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學校並於禮堂設置不同的攤位遊戲，讓學生透過遊戲，輕鬆地認識科學原理。舉例同學在「活力律動靜電棒」這個活動裡，看到鋁紙條被排斥的效果，感到很神奇，因而產生了學習興趣及動力，最後能指出「活力律動靜電棒」，令他們明白大部分物件都帶有正電與負電，靜電可產生吸引和排斥，所以靜電棒運作時會產生靜電，產生彈走鋁紙條的排斥效果。

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在活動過後的學習反思中，同學均能說出對各項活動的感受與習得，像上述「活力律動靜電棒」的例子比比皆是，實在讓老師們感到欣慰。

學校也邀請了不少家長義工到校幫忙，發揮家校合作精神，家長也樂在其中，看到同學積極投入STEAM Day的各項活動，家長及老師們都豎起大拇指，期盼同學們建立樂於學習的態度，運用自主學習能力，積極發揮自己的創意潛能。