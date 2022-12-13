【香港小姐2022】友誼小姐邢慧敏親解佳麗不和傳聞　Sharon揭與港姐冠軍林鈺洧真實關係

▲ 究竟佳麗之間真係有真友誼？

應屆香港小姐奪得「友誼小姐」獎項的邢慧敏（Sharon），日前在自己的YouTube個人頻道上載一條回答網民Q&A的短，當中有不乏問題關於參選港姐事宜以及親答港姐不和傳聞。

與Denice為最好朋友

問到她與那位港姐是最好朋友，Sharon指與冠軍林鈺洧（Denice）是最好朋友：「如果不看新聞或者我們不上傳任何照片，相信大家會覺得我們視大家為競爭對手及敵人，但我們性格相似，也是偏向男仔頭一點，大家都很多說話，又是模特兒出身，同樣亦有共同朋友，所以我們第一次見面已經話題不斷，令到我們由最初到比賽完結都不變成無所不談朋友。」

她又坦白指，從沒想過二人的友誼能在這比賽中獲到。

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自認入不到十強感可惜

問到她拿到「友誼小姐」獎項是否已經很滿足，還是想進三甲？Sharon自言拿到「友誼小姐」獎項是開心，加上前一天得知這結果，個心變得較淡定，因為總好過一個獎項也沒有。

她又表示，從沒想自己能否進入三甲，惟覺得應該進入十強：「感覺五強我會止步，當然很多朋友或師姐賽前看好我覺得一定進入十強，無形中會給自己一些壓力，當然有機會，自己都想繼續走下去，最後入不到都有點可惜，覺得沒給觀眾看到我們更多一面。」

▲ 最終不能進入十強感可惜。

佳麗真不和？

至於談到她們參賽期間不時傳出不和傳聞，究竟是否有內鬼港姐以及新聞孰真孰假。

對此，Sharon直言每年參選港姐都有很多新聞：「我在模特兒這個圈子有一段長時間，所以我知道有些新聞是無中生有，當然你說會否有些人特意製作一些新聞出來或把一些消息傳出去給記者，我不會覺得很大驚小怪，不論參選港姐或其他選美比賽以及模特兒的圈子，也會有機會這樣的情況出現。」

她續說：「當然每個女生自己做了甚麼心裏有數，在這比賽中三個月，我們每位女生很清楚知道各佳麗的性格，有些女生可能會給新聞說她是怎樣的人，但我們心裏有數，因為她平常跟我們怎樣相處，都會清楚知道她並不是這樣的人，所以我們有時看到新聞都一笑了之。」

最後Sharon希望將來可向演員方面發展，全因自己對演戲有興趣，近年都有上演技班，望能真真正正有機會拍戲。

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