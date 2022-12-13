【新冠肺炎】外國現新冠病毒「超級免疫者」　血液稀釋1萬倍或重複染疫仍具抗體

▲ 美國意大利現「超級免疫者」！血液稀釋1萬倍仍殺9成新冠病毒、重複染疫抗體不減反增。

外國出現「天選之人」能夠完全抵御新冠肺炎病毒。在美國及意大利出現「超級免疫者」，血液經稀釋1萬倍後仍殺9成新冠病毒，甚至在重複染疫後，抗體不減反增，如同打過疫苗。

最新影片：

染疫後快速痊癒

綜合外媒報道，美國男子John Hollis曾外遊歐洲後確診感染新冠肺炎。期間，John沒感到嚴重不適，也未知自己曾染疫，只是感到輕微如轉季過敏的症狀。但與他同住的室友卻感染情況嚴重，令他非常擔心。

事後，維珍尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）病理學家Lance Liotta博士展開一項新冠病毒抗體研究，邀請了John參與抽血及採集唾液檢測，發現他不僅曾感染新冠肺炎，而且體內更有可中和該病毒的超級抗體，强度達即使將其稀釋10,000倍，仍可抵抗90％的新冠病毒，甚至也有可能抵抗南非、巴西及英國以外快速傳播的變種冠狀病毒。

全球罕見

Lance Liotta博士表示，全球擁有超級抗體的患者少於5%，其中只有約1%患者可中和任何病毒。而John得知後，雖有些難以接受，但對自己能保持健康感到幸運。Lance Liotta博士續指，他的超級抗體有助下一階段臨床試驗，在已接種疫苗的人中進行測試；團隊將繼續與他合作。

意大利亦出現「超級免疫者」

此外，在歐洲最早出現確診者的城鎮之一、意大利威尼斯附近的佛鎮（Vo），微生物專家Enrico Lavezzo發現此鎮中有129名居民自首度染疫後，事隔9至10個月，體內仍有抗體存在。他們的免疫系統自行記住病毒，面對重複入侵時可做出更快更強的反應，如同打了疫苗，堪稱是「超級免疫者」。其中16人經過血清檢測結果顯示，抗體含量更比初期檢測時更多出一倍以上。研究人員推測，抗體不減反增的原因，或是因為再次接觸了新冠病毒，導致抗體增多。研究人員持續就此探討，如何能讓一般民眾也能觸發這樣的免疫機制，戰勝病毒。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣