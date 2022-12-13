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【羅密歐與祝英台】陳茵媺復出作再度停工　Aimee染疫幸沒回家陳豪免中招

娛樂 12:18 2022/12/13

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陳茵媺復出作再度停工。

陳豪跟陳茵媺相隔13年合體拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，雖然夫婦二人做足防疫措施，陳豪更被封為「防疫超人」，不過Aimee日前確診新冠肺炎，由於要進行隔離，劇集再度被迫停工！

陳茵媺於9年前淡出娛圈主力照顧小朋友，今年復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，拍攝期間，兩人的細女Camilla確診新冠肺炎，夫婦二人為密切接觸者，故劇組暫時要停工，而陳豪與陳茵媺貼身照顧愛女，待女兒康復才復工。

【恩愛夫妻】陳豪陳茵媺再合作感「唔舒服」　Aimee新造型令Moses眼前一亮

陳茵媺停工休養

今日（12月13日）有媒體報道指，Aimee診新冠肺炎，但未有明顯病徵，只是聲音沙啞。

不過原本《羅密歐與祝英台》於本月煞科，由於Aimee染疫後停工，煞科日子又再度延遲。

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幸慶沒傳染家人

Aimee接受訪問時表示，由於拍攝通告比較密，故她未有回家，只逗留在將軍澳休息，幸慶沒有傳染丈夫陳豪和小朋友，家人也不需要隔離。

另外，她也十分謹慎，之前曾多次進行快測均呈陰性，由於不安心，故決定做核酸檢測而發現染疫。

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【星二代】陳茵媺細女Camilla中招康復　陳豪夫婦正式全面復工為新劇拍攝

陳豪防疫意識高

其實陳豪跟Aimee向來做足防疫措施，當中陳豪這位好爸爸為了妻兒，將防疫規格提高到極高的級數，早前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時，他一直戴住醫學用口罩。

陳豪更曾透露在家中就連睡覺也戴口罩，他曾表示：「以前回大陸都是這樣子，除了吃飯、洗澡，一直都會戴著，所以塊面經常有個『印』。其實不是要防護我自己，是對家人有個保護」

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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