【港區國安法】黎智英准聘英大狀律政司申押後待釋法　法官重新排期案件明年9月開審 

▲ 黎智英准聘英大狀律政司申押後待釋法，法官重新排期案件明年9月開審 。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Tim Owen來港辯護，律政司申請上訴許可至終院被拒，特首建議提請人大釋法，律政司申請押後審訊以待釋法結果，案件今（13日）於高院提訊。律政司一方申請押後再訊，等待釋法結果。黎一方透露，英國御用大律師Tim Owen已離港，要求法庭先定出審訊日期。法官最終排期於2023年9月25日開審，預計審訊40天，同年5月先處理黎提出之終止聆訊申請。



案件今早於高院聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表；黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師郭棟明代表。



本案被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件原定12月1日開審，預計審訊30天。同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。黎一方早前表示，於開審首天將就案件由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。

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記者：林育慧