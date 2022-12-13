【港區國安法】黎智英案重新排期明年9.25開審　英大狀Tim Owen已離港  

▲ 黎智英准聘英大狀律政司申押後待釋法，法官重新排期案件明年9月開審 。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Tim Owen來港辯護，律政司申請上訴許可至終院被拒，特首建議提請人大釋法，律政司申請押後審訊以待釋法結果，案件今（13日）於高院提訊。律政司一方申請押後案件以待釋法結果，黎一方透露，英國御用大律師Tim Owen已離港，要求法庭先定出審訊日期。法官最終排期於2023年9月25日開審，預計需時40天，同年5月先處理黎提出之終止聆訊申請。



案件今早於高院聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表；黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師郭棟明代表。

周今於庭上指出，相信人大就特首提出的釋法具正面回應，周相信人大亦注意到釋法之重要性，並會認真處理，基於其重要性，故需時處理，而人大將於12月27至30日舉行會議，律政司遂要求押後案件至2023年1月3日再提訊，其間可呈交有關辯方申請終止聆訊之陳詞。

彭則表示，要求盡快就案件定出時間表，並透露入境處不批准英國御用大律師Tim Owen就處理本案申請延長工作簽證，基於等候人大釋法之結果。彭指，Tim Owen於2023年5月始將來港處理為期100天審訊之案件，他現已離港。

彭續指，根據報道指出，就特首請求釋法並未被列入人大會議議程中。法官表示，議程可以隨時加入，但法庭不能作任何揣測。彭要求法庭先就審訊定出日期，並指人大或有可能不作釋法決定，正如有前律政司司長於公共領域撰文所言，而為了遷就Tim Owen之檔期，建議將案件排期至2023年10月進行。至於有關終止聆訊之申請，其中1項理據涉及人大釋法之結果，故須待釋法後才能處理。

法官亦認為應先定出審訊日期及案件管理聆訊，加上須遷就雙方之檔期，故於定出審期後便毋須再作提訊。周則指案中部份被告已認罪，故要求法庭應盡快處理審訊，要求於2023年5月前完成審訊。法官則指出，目前仍未知道釋法結果，加上須遷就雙方時間，以及初選案將於2023年1月開審，本案部份律師亦牽涉其中，屆時6名高院法官同時處理兩宗案件，將影響高院案件排期運作。

經雙方協商後，法官最終將案件重新排期至2023年9月25日至11月21日，預計審訊40天，並定於5月2及3日先處理終止聆訊申請，5月30日則進行案件管理聆訊。



本案被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件原定12月1日開審，預計審訊30天。同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。黎一方早前表示，於開審首天將就案件由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧