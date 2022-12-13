【男親女愛】楊茜堯22年前客串超青澀　憑努力成TVB唯一包攬四大獎項女藝人

▲ 原來楊茜堯有份演出《男親女愛》！

「Do姐」鄭裕玲與「子華神」黃子華合作主演的TVB經典喜劇《男親女愛》，每晚於深夜時段重播，反應熱烈程度由兩集改為一口氣連播三集。近集劇情開始講到黃子華飾演的余樂天，到心靈慰藉中心接受治療，而當中化身接待員的是一屆視后楊茜堯（前名楊怡），雖然戲份不多，但與子華神數場的對手戲已夠晒搶眼。

當年只有21歲的楊茜堯樣貌青澀，可能配上千禧年代的妝容，不少網民認不出她，「尋晚已經懷疑係佢，把聲勁似，個樣就完全認唔到了～」、「當年仲係叫楊怡，清純好靚女。」

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視后之路

楊茜堯從小在沙田公屋沙角邨長大，自小喪父，楊媽媽母兼父職湊大楊卓娜與楊茜堯兩姊妹。胞姐楊卓娜曾接受TOPick訪問時憶述，母親為養家在酒樓當侍應，同時做過很多兼職比如派傳單、清潔等，而兩姊妹十分孝順，會幫忙一起派傳單、倒垃圾，減輕母親負擔。

直到1999年，她中五畢業後加入第13期無綫電視藝員訓練班而入行，不少圈內人也大讚她非常勤力，因外貌酷似當時的一線花旦張可頤，令她在劇集《婚前昏後》演對方的妹妹，因而為人認識。

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在2003年，入行4年的楊茜堯憑《智勇新警界》奪得「飛躍進步女藝員」，其後有很多重頭劇演出機會，令她在電視圈人氣急升，《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》、《宮心計》、《On Call 36小時》等是其代表作。

於2008年，憑《溏心風暴之家好月圓》奪得最佳女配角；翌年憑《宮心計》「姚金鈴」一角勇奪「我最喜愛的電視女角色」。

直到2012年終憑《名媛望族》四姨太一角勇奪「最佳女主角」首封視后，楊茜堯成為TVB史上唯一一位包攬四大女演員獎項的藝人。

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減產做少奶奶

現年43歲的楊茜堯自2016年嫁給老公羅子溢後便減產，隨後為對方誕下一對仔女，專心留家相夫教子。一家四口居住在大埔比華利山別墅，無敵大海景環境清幽，吸引不少藝居住，包括徐菁遙（原名徐淑敏）夫婦、張繼聰夫婦以及陳慧嫻等。

僅到今年初，楊茜堯與羅子溢夫妻檔演出劇集《家族榮耀》，飾演大反派「甄芯」，終極黑化演技大獲好評，再度憑演奸角攀上事業高峰。

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