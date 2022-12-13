【萬里行】小學生參與線上步行活動 目標半年內共步行1萬公里

▲ 適逢筲箕灣崇真學校75周年校慶，學校特別舉行「巴色崇真萬里行」線上步行活動。

運動有益身心，不單促進身體肌能發展，亦有助紓緩精神壓力。適逢筲箕灣崇真學校75周年校慶，學校特別舉行「巴色崇真萬里行」線上步行活動，一方面記念惜日巴色會差派韓山明牧師和黎力基牧師，由瑞士越洋來港創立崇真會及興建筲箕灣崇真學校，另一方面期望參加者能透過此活動鍛鍊體魄﹑培養運動的習慣及建立堅毅、勇於接受挑戰的精神。

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「巴色崇真萬里行」線上步行活動的路線是根據宣教士韓山明牧師和黎力基牧師由瑞士巴色傳道會來香港傳道的事蹟，再運用Google地圖而規劃的。即是由創立香港崇真會的瑞士巴色傳道會會址（即現今的Mission 21）作起點，模擬徒步到香港筲箕灣崇真學校，途經歐洲、亞洲共八個不同的國家，包括德國，捷克、波蘭、烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克斯坦及中國。在Google地圖以一直線測量，起點與終點之間的距離約9380公里，以步行一公里是1,000步計算，行畢全程總步數為9,380,000步。

「巴色崇真萬里行」線上步行活動是一個打破時間地區限制的活動，由2022年11月11日11時11分起步至2023年5月28日結束，為期六個月。筲箕灣崇真學校全體，包括校監、校董、校長、老師、家長及學生將會在這六個月內，在任何時間，在任何地方，每人平均每天步行約80步，共同努力在線上累積步數，以達至9,380,000總步數的目標，完成步行9380公里的創舉。

為增加活動的參與度及刺激性，學校會定期於學校網頁公佈完成進度，並邀請學生尋找資料，介紹沿途國家的風土人情，以增長知識。此外，活動亦以社際比賽形式進行，學校把同學平均分為Jireh （以勒社）、Rapha （拉法社）、Nissi （尼西社）及Shalom （沙龍社） 四社，各社累積的步數及為「巴色崇真萬里行」路程付出的百分比，將計入四社全年總成績內，以爭奪社際全年總冠軍。學校亦設立龍虎榜，列出個別同學完成的步數，在良性競爭下互相激勵，為共同目標而奮鬥。

「巴色崇真萬里行」線上步行活動是筲箕灣崇真學校75周年校慶重點活動之一，為隆重其事，學校於2022年11月11日11時11分舉行起步禮，邀請了校監、校董、家長代表、校友代表及四社社長作擔任禮嘉賓，各班亦派代表出席。起步禮更作即時直播，供家長在家同步觀看，場面既莊嚴又隆重。嘉賓在起步禮所行的步數，都會計算在「巴色崇真萬里行」線上步行活動的總步數之內。

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責任編輯︰王明芳