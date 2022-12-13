【台北檢測】海底撈被揭蔬菜農藥超標　研究：高殘留農藥恐致不育

▲ 台北市衛生局近期對市面上火鍋材料進行抽驗，發現海底撈一蔬菜樣本農藥超標。

天氣變冷，不少人都會選擇食熱辣辣的火鍋。但台北市衛生局近期就對市面上火鍋材料進行抽驗，發現55件產品中有5件不合格，當中包括知名食店海底撈的蔬菜樣本。有外國研究曾指出，進食愈多高殘留農藥的產品，或會降低生育能力。長期攝入除害劑，更可致急性中毒，損害身體各器官。想安心進食？不妨留意一下不同蔬菜的清洗方式。

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綜合台灣媒體報道，台北市衛生局最近公布抽驗計畫結果，從火鍋店、餐飲店、超市等抽驗了55件產品，當中5件不合格，包括「海底撈」的白蘿蔔、「撈王」的青江菜，以及「小鍋」南港店的青蔥等，都被驗出殘留農藥超標。當局要求相關食品下架，並判處罰款。

攝取愈多高殘留農藥產品或致不育

蔬果向來被視為健康食品，但殘留農藥問題也不容輕視。美國環保工作組織（Environmental Working Group）曾引用一項哈佛研究，指出進食愈多高殘留農藥的產品，人體尿液農藥的含量就會更高，而且會降低生育能力。至於多食低殘留農藥產品、葉酸、全穀物的人，成功懷孕機會更高。不過，暫時未能完全確定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

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浸會大學香港有機資源中心曾在2019年，從本港市面上抽驗了58個蔬菜樣本，結果發現41個樣本被驗出含有殘餘除害劑。該款除害劑「啶蟲脒」（Acetamiprid可致急性中毒，對人體皮膚有明顯刺激，毒素可經皮膚、黏膜、呼吸道、消化道侵人人體然後迅速分佈到全身各器官，造成不同程度的損害。

想食得安心，進食烹煮蔬菜前，應使用正確方式洗滌，點擊下圖了解更多：

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責任編輯：羅嘉欣