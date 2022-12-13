【醫護辛酸】家長投訴仔女高燒未能即時睇症　醫生盼體諒︰發燒高低與病患程度無關

▲ 本港有家長投訴孩子高燒未能即時預約睇症，醫生大感無奈。

近日入冬，不少細菌及病毒肆虐，新冠肺炎單日確診數字逾1.4萬宗，加上流感等不同病況，本港很多兒童生病。有家長早上見子女發燒很焦急，希望盡快見醫生，可是醫護人手有限，只能安排晚上診症，家長隨即遷怒醫護。醫生分享是次事件及感受，希望港爸港媽尊重及體諒醫生，並多了解如何正確處理小兒發燒。

家長遷怒醫護未能即時看症

兒科專科醫生沈澤安於昨日（13日）在其facebook專頁發帖，帖文標明「重要訊息」，指出最近發燒、咳和流鼻水的病人十分多，他每天都很努力診症，希望盡量照顧到更多病人。「坦白說，現在每天工作超過12小時。」

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沈澤安醫生身為爸爸，十分明白作為家長，見小朋友生病會很焦急，希望可以盡快見到醫生。但是，他直言醫生護士人手有限，不可能每次診症都安排到最佳的時間，他對此亦感到十分抱歉。同時，他指同事同樣努力工作去接電話，但始終不可能一人同時接聽數個電話。近日，就有家長因而不滿醫護的安排作投訴。

希望家長將心比己多體諒

事源是昨日早上有家長致電診所，表示小朋友發高燒40度，接聽電話同事告訴他當天下午預約已經滿了，建議他今晚過來看醫生。該位家長非常不滿，要求盡快安排時間診症，甚至致電沈澤安醫生的私人手提電話。

由於當時醫生正在給另一位病人診症，而該病人患上2019冠狀病毒，醫生當時立即掛線。該致電過來的家長事後留言投訴，醫生為什麼不先去處理他的問題，而選擇粗暴地掛線。醫生大感無奈，他希望家長將心比己，

我在這裏說清楚，如果你是病人家長，你的醫生在給你小朋友診症時，不停接其他家長的電話，解答其他家長的問題，你會有什麼感覺？

另外該家長又問，為什麼不把電話傳遞給護士，安排盡早見醫生。沈醫生解釋當時正在給一個有傳染病的病人診症，如果他用手提電話是有機會把病毒帶在手提電話上，然後將電話交給護士，就會增加護士的感染風險。

發燒高低與病患程度無關

此外，醫生有感家長很多時候見孩子發高燒40度感到焦急。他建議家長發現小朋友發燒，第一時間是讓他吃藥，用濕毛巾抹身、退熱貼、洗澡、多喝水，然後再預約醫生診症。他希望家長認清，

發燒溫度的高低和病的嚴重程度沒有關係。這個世界沒有燒壞腦這回事。

沈醫生指出如果他跟醫護同事未能第一時間回覆家長，請留言或給他一個私人訊息，他和同事會盡快回覆。如果有人不滿這樣的安排，請往別處求醫，別再滋擾他的同事和病人。

這些年代，大家都辛苦。大家都努力工作，互相尊重，互相體諒，我覺得十分重要。

網民支持醫護付出

有關帖文引起不少家長留言，斥責該家長行為不當，紛紛支持醫護的付出，留言為醫生加油，並指「其實安排到即日應診都唔太差了」，沈醫生回覆「該家長要求立即處理，因為小朋友發高燒40度。雖然我不認同發高燒要早一點診症，不過也會盡量安排即日處理。但是要我中止給其他人診症，先處理他的問題，實在不能接受。」更多網民留言︰

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責任編輯︰顏紫燕