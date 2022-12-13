【女大女世界】單親港媽獨力養大兩女 不滿長女與男友置業搬出去：即要我孤獨終老

▲ 阿媽獨力養大兩個女，大女大個就想同男朋友置業搬出去過二人世界，做阿媽嘅梗係唔開心啦！

單親媽媽湊小朋友，真係唔簡單，顧工作又要顧孩子，一日24小時都未必夠用！有單親家庭長大的港女呻，打算與男朋友計劃將來，希望可以置業買一廳三房的單位過二人世界，豈料阿媽勁灰，覺得女兒搬出去，就如同她要孤獨終老，仲想喊話：「既然你依家有咁嘅心態，我講咩都冇用。」令港女非常頭痛。

最新影片推介：

該名港女昨日在討論區Dcard發帖，主題是「我阿媽想死」，她稱自己是單親家庭，屋企有媽媽和一個小4歲的妹妹，她與男朋友穩定發展中，並計劃將來，希望可以置業買一廳三房的單位，但她與阿媽說起置業大計，阿媽即勁灰，

頭先食食吓飯仲想喊，覺得我要搬出去住=佢就要孤獨終老，同而家部份人移民、留屋企人喺香港冇分別，咁佢話佢不如依家就即刻去死。

港女問阿媽有冇方法讓大家達成共識，豈料，阿媽就話：「既然你依家有咁嘅心態，我講咩都冇用。」

港女坦言有考慮過自己的家庭狀況，但她真係冇乎，負擔不起一廳四房，而且自己同另一半都需要私人空間，

有空間做親密行為、咁樣先可以有後代，如果有阿媽一齊都唔知會點，我本身同阿媽都會嘈下交，更何況同男朋友住埋一齊，三個一齊嘈都似…所以我都冇認真問過男朋友有冇考慮過同埋我阿媽一齊住。

港女續指，她安慰了阿媽，表示搬出去住唔代表唔理阿媽，「再唔係咪喺我結婚嘅時候（我個妹同我相差四年、我當佢到時24、25歲），佢繼續同阿妹住住先。去到連我阿妹都要結婚嘅話，咁到時再諗吓辦法會唔會可以叫佢搬走到我哋住。」港女說罷，阿媽又想喊咁，跟住自己走咗去買餸。

帖文引起網民熱議，有網民認為樓主阿媽是情緒勒索，搬出去住就唔理佢，「我覺得只要你盡翻做女嘅責任就得，如果你阿媽真係咁唔開心，你咪應承佢會多啲返去食飯同埋睇佢囉，我真係唔覺得需要為咗佢而改變將來嘅計劃，更何況你都覺得一齊住會嗌交。」、「呢個係媽媽嘅人生課題，個女唔可能一世都陪佢住，好討厭啲人係唔係都話要自殺，親人我都唔會俾面。」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳