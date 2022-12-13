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【明星餐單】黎諾懿為K11 Musea新食店設計星級菜單　秘製雲吞沙嗲牛麵Lokyi得意之作

休閒消費 12:51 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黎諾懿一向愛吃和烹飪了得，如今為餐廳設計餐單，都是他愛吃食物。(餐廳提供)

黎諾懿經常走遍亞洲各地工作，每次返港總會掛念外地的美食。他曾說：「如果有個地方可以集合我所喜歡的美食，既地道又美味就好了！」這個想法如今可以實現了，因他最近和Gaia Group合作，為旗下一間名為YumMee的亞洲風味食店作創意大使，為店子設計獨特餐單。

黎諾懿今次為YumMee設計的菜單，包括秘製雲吞麵、沙嗲牛肉公仔麵、船麵及喇沙麵等，皆是他的得意之作。如每款湯底皆至少用上12小時準備、以多種高質食材慢煮熬製、雲吞麵心餡料須採全鮮蝦肉、喇沙麵湯底的咖喱粉，馬拉盞及椰奶黃金比例、曼谷船麵對採用新鮮牛血湯底的執著等，致力將自己對亞洲餐的獨到心得注入其中。

 

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除了與黎諾懿聯手打造的菜單外，店子亦增添多款特色的亞洲飯食、小食及甜品等，把多款地道美味的中、港、東南亞及日韓之美食體驗帶到餐單中，讓客人慢慢享受。

YumMee
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓 B203B號舖
電話：3689 4189
營業時間：11am-10pm

記者：郭秀芳

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