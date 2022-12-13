【育兒心得】讀上大學不一定代表成功 父母要用另一種眼光培育子女成長

▲ 現今社會已轉變，讀上大學不一定代表成功。

每個父母都想子女成才，甚至要贏在起跑綫，由懷孕開始已為小生命加入社會戰場而籌備一切。但是父母也應該知道及接受每個子女的資質會有所不同，成長及發展也因此各異。即使讀書成績標青，能升上大學，往後事業也未必一帆風順。反而很多例子證明後天的努力非常重要，即使會考失敗，靠着後勁也能爭取好成績，事業也可有一番成就。況且行行出狀元，學業並非決定人生的唯一條件。

那天和一位舊同事聚舊，談及子女成長問題。她的兒子不喜歡讀書，成績平平，中學畢業後便出來社會做事。當初父母非常擔憂，常常為他的前途問題發生爭執。她以過來人的身份分享：只要父母盡了基本責任，供書教學，為子女建立好的品格，正面的思想，路便可由他們自己去選擇。

初時兒子轉了幾份工，並不上進，直至遇到一位他尊重的上司，鼓勵他要放眼世界，向外發展；於是他便立定目標，申請到新西蘭工作假期。他後來在當地找到了工作，留在那邊生活，還成家立室，生了3個小朋友。最近，他更籌劃生意，創了一番事業。雖然不是大富大貴，但生活美滿，同齡中已是非常難得。

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很多父母會為子女由出生至上大學安排一切，不過若子女不順從或事與願違，便會產生矛盾及爭執，影響彼此關係。遇過一些例子：子女成績中上但不曾名列前茅，父母總覺不滿意，不斷督促子女讀書、補習。其實只要子女盡了力，即使今天考不到100分，將來仍有很多跑第一的機會；過分壓迫或打擊他們的自信心，反會產生相反效果。

現今社會已轉變，讀上大學不一定代表成功。父母應該用另一種眼光去培育子女成長，不能只重學業成績而忽略他們身心健康的發展及品格的修養。多培養正面思想才能為往後踏入社會作出準備。能讓子女有個快樂的童年，對他們來說更可貴。

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