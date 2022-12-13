【新冠病毒】66歲男子擅離開暫託中心　籲市民提供失蹤長者消息

▲ （新聞處供圖）

社署今日（13日）表示，66歲男子林豐年於12月6日因確診入住彩榮路體育館暫託中心，昨日（12日）下午約3時30分被中心職員發現失蹤。中心職員翻查閉路電視紀錄，發現該名男子昨日下午約一時循走火通道擅自離開中心，呼籲市民提供該名失蹤長者的消息。



署方指，中心職員知悉失蹤事件後，隨即在中心範圍及附近地區進行搜索，但未有發現，遂通知長者的家屬和所屬院舍，以及向警方報案求助。 該名失蹤男子於12月11日及昨日曾進行快速抗原測試，結果均為陰性。他身高約1.6米，中等身材，蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。



社署非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動，並已要求中心提交事件報告，以及加強保安。社署亦已要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，以及密切關注長者的情況。

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責任編輯：余思嵐