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【食用級除菌液】外游消毒好物推介 JcoNAT適用於嬰兒寵物

食用安全 17:49 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

JcoNAT原生除菌液，是於香港製造成份符合美國EPA食品級消毒劑認可，給予消費者更高性價比的選擇，同時亦致力減少生態環境污染。

自從疫情肆虐以來，全球對消毒的需求大增，大量相關產品湧現，大家在選購消毒產品之時，都希望能找到有實質證明安全、可靠、有效、健康以及環保的產品。

JcoNAT雅和然是雅各臣集團旗下推出的防疫護理品牌，憑藉多年的專業經驗所開發的JcoNAT原生除菌液，是於香港製造成份符合美國EPA食品級消毒劑認可，給予消費者更高性價比的選擇，同時亦致力減少生態環境污染。

最新影片推介︰

其主要成份為HOCl（次氯酸），消毒性能強而安全性高，在歐美日本等發達國家早已被廣泛應用，亦是非酒精類消毒液的一大主流。2020年4月，JcoNAT於業界內率先通過 EN14476歐洲標準測試，並獲得英國獨立實驗室BluTest國際測試機構認證，15秒有效去除新型冠狀病毒 SARS-COV-2，同時亦通過日本JFRL皮膚刺激測試。

JcoNAT原生除菌液特點眾多，包括殺滅99.999%細菌，殺菌力比漂白水相比更快更有效; 有效分解甲醛，去除異味如煙味、垃圾味、排泄物味、霉味等;分解及減低因花粉及塵蟎排泄物引起的致敏原; 不含酒精及防腐劑，pH值為5.0-6.5，性質溫和;屬於食品級消毒劑，毋須稀釋或過水，便可直接噴灑於皮膚、頭髮、衣物、食物及餐具，亦適合使用於初生嬰兒和寵物。

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責任編輯︰陳珈希

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