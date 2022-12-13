【冷暖隨心之選】LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇

天氣轉冷，不少人也四出尋找暖風機，盼望為家中帶來一點溫暖，擁有一個溫度舒適的居所。假如選擇一部集冷暖風與空氣淨化於一身的三合一空氣淨化風扇，就能符合四季所需，毋須在換季時將之收起，既節省空間，又適合香港忽冷忽熱的天氣。

瞬間回暖 9分鐘內提升5˚C



LG 最新推出的 PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇，結合空氣淨化與冷暖風功能於一身。使用 AeroTower 暖風模式，能在9分鐘內令室內氣溫提升5˚C，讓你瞬間擁有「暖笠笠」的居室，不論下班回家，或是洗澡過後也不怕著涼。

▲ AeroTower 暖風模式，能在9分鐘內令室內氣溫提升5˚C，最適合冬天洗澡後使用。

另外，更設有1至10級的風力選擇，第1級的高溫熱風較為集中，適合個人使用。而第10級的暖風則溫度較低，能蔓延至整個區域，適合與家人、朋友一起享受暖暖的微風。

獨特氣流模式 配合不同家居所需



風力調節以外，更有獨特的氣流模式，方便不同家居環境及活動所需。在冷風模式下，可選用「集中」、「廣域」及「循環」三種氣流模式。至於暖風模式下，AeroTower則會自動選用「廣域」模式，讓暖風擴散。「集中」模式可用於個人微風直吹，「廣域」模式則用於更大的空間，為整個家庭輸送微風，而「循環」模式則是用作保持空氣潔淨之用。不論在家中做運動，與家人聚餐，或是晚上睡覺，總會找到一個合乎你心意的氣流模式。

▲ 三種氣流模式，配合家中不同活動需要。

過濾99.97%*微細塵埃 由內到外保持潔淨



AeroTower設有三重過濾系統：能過濾大型粒子的前置濾網；可過濾99.97%*低至0.3微米的粒子的HEPA濾網；能清除生活異味，霧霾污染及空氣中化學物質的除臭過濾網***。同時具備UVnano™ 技術，能去除風扇葉片上99.9%**經空氣傳播的細菌，為居室的空氣質素多添一重保障。

全天候偵測PM1.0 懸浮粒子



設有PM1.0懸浮粒子感應器，對超微細顆粒極為靈敏，能全面偵測空氣中的污染物，並顯示其清除狀況。LCD顯示面板同時能顯示空氣質素、溫度、濕度同氣流模式，室內的空氣質素一目了然。此外，更可透過LG ThinQ應用程式，即時操控AeroTower同監察空氣質素，方便易用，隨時隨地一手掌握居室的空氣質素，份外安心。

▲ 透過LG ThinQ應用程式，即時操控AeroTower同監察空氣質素，方便易用。

時尚設計 三款顏色



LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇設有三款顏色可供選擇，分別是大地啡、樺木白及蒼林綠，加上時尚外型，一鍵操作，簡單易用，能配合不同風格的室內設計，是家中必不可少的完美家電。

▲ 一鍵操作，簡單易用，是家中必不可少的完美家電。

LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇

韓國製造，建議零售價：HK$7,180

了解更多：http://bit.ly/3HgzWwL

(特約)

*過濾效能經KCL測試

測試日期：2022年9月1至2日，測試方法：參考測試標準KS B 6141 : 2000，測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)，測試粒子：氯化鉀 (KCl)，測試結果：報告顯示，0.3㎛微塵過濾效率超過99.97%

**UVnanoTM技術經TUV和KTR測試

測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021年5月10日至5月18日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland、KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。(規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538) / 表皮葡萄球菌 (ATCC 12228) / 肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除99.99%細菌

***除臭效率經韓國空氣淨化協會測試

測試型號：韓國國內款FS061PWHA，測試日期：2021年3月20日至4月23日，測試方法：SPS-KACA 002-0132室內空氣清新機，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：符合認證標準