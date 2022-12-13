【癌症殺手】名醫食無定時常吃1種食物解饞　突腹痛揭肝臟生腫瘤出血

▲ 名醫忙碌長年獨鍾愛吃一物，中年驚揭肝臟現出血腫瘤。

飲食均衡，才可有健康的體魄。一名肝臟科的名醫長年忙碌工作食無定時，繁忙時他經吃1種食物解饞。日積月累下，某日他突感覺右上腹疼痛，檢查後才發現他的肝臟生腫瘤，而且更出現破掉出血。

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綜合台媒報導，腸胃科醫生蕭敦仁於節目上分享，指自己一位恩師是一位肝膽腸胃科名醫，由於他工作十分繁忙，經常要到處診症，工作關係導致他飲食不定時，甚至是肚子餓時只會問護士拿取花生進食當作為晚餐解饞。

長年的不良飲食習慣使他於54歲時，突然感覺右上腹出現問題，結果詳細檢查下發現他的肝臟長出了腫瘤，而且結果更顯示他的腫瘤因破掉了，故出現流血的情況。

蕭醫生稱，恩師的致病源有二，第一是與他獨愛吃花生有關。由於台灣的天氣較為潮濕，保存花生的環境更為嚴格。若環境溫度超於攝氏12度，則易滋生黃麴毒素。黃麴毒素會加大患上「化學性肝炎」的機會，故平日吃花生、喝酒，藥物等要更加留意環境因素調整保存方法。如花生一經開封應馬上放進雪櫃冷藏，平日亦應食用新鮮花生。

第二是醫生的病歷。醫生本來就有乙型肝炎問題。可是由於工作忙碌，再加上沒有定期進行全面的身體檢查，令腫瘤發現時已是嚴重的階段。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

導致肝癌主因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）

降低患肝癌風險的食物

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣