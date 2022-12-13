  • 16°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 13:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寒冷天氣】天文台料明起跌至12度　冬至溫暖仍有14度

社會 12:38 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(馮漢柱攝)

天文台今日（13日）預料一股季候風補充會在明日抵達本港，明日氣溫急降至12度。下周四為冬至，天文台料大致天晴及乾燥，早晚相當清涼，氣溫則回升至介乎14至19度。

明天早上8時氣溫。(天文台截圖)

天文台預測本港地區下午及今晚多雲，有一兩陣微雨。今晚相當清涼。吹和緩至清勁北風。展望明日逐漸轉冷，隨後一兩日天氣仍然相當清涼。週末期間北風增強，天氣顯著轉冷，星期日及星期一市區氣溫降至十度以下，新界再低幾度。

隨著一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，本港周末氣溫明顯下降。星期六（17日）市區最低氣溫降至只有11度，星期日進一步下降至只有9度，吹北風5級，初時離岸及高地6級至7級。按天文台分區天氣預報顯示，下周日上午6時，多區氣溫跌穿10度，其中屯門、大埔、上水只有7度。即看當日你住的一區有幾凍。本港氣溫預計於下周初逐步回升，至下周二（20日），早上雖然寒冷，但氣溫回升至12至18度。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【交通意外】堅拿道天橋警察電單車疑自炒　警員受傷送院
今日 10:02
【交通意外】堅拿道天橋警察電單車疑自炒　警員受傷送院
【煽動刊物】《立場新聞》總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請
今日 10:29
【煽動刊物】《立場新聞》總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請
【最新疫情】亞博館設3個新暫託中心　照顧確診長者及殘疾人士
今日 11:12
【最新疫情】亞博館設3個新暫託中心　照顧確診長者及殘疾人士
【天文現象】雙子座流星雨明晚達高峰期　觀測雙子座流星雨2大貼士
今日 11:25
【天文現象】雙子座流星雨明晚達高峰期　觀測雙子座流星雨2大貼士
【情緒支援】屯門學校疑與老師爭執　男生打傷男老師
今日 12:15
【情緒支援】屯門學校疑與老師爭執　男生打傷男老師
【新冠病毒】66歲男子擅離開暫託中心　籲市民提供失蹤長者消息
今日 12:23
【新冠病毒】66歲男子擅離開暫託中心　籲市民提供失蹤長者消息

你可能感興趣

【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【交通意外】堅拿道天橋警察電單車疑自炒　警員受傷送院
今日 10:02
【交通意外】堅拿道天橋警察電單車疑自炒　警員受傷送院
【煽動刊物】《立場新聞》總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請
今日 10:29
【煽動刊物】《立場新聞》總編輯鍾沛權准保釋　法官今處理終止聆訊申請
寒冷天氣 冬至 上水 屯門 大埔 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽
14:15 2022/12/12
【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽