【寒冷天氣】天文台發出寒冷天氣警告　料明起跌至12度

▲ （林宇翔攝）

天文台今日（13日）預料一股季候風補充會在明日抵達本港，明日氣溫急降至12度，並於下午4時20分發出寒冷天氣警告。下周四為冬至，天文台料大致天晴及乾燥，早晚相當清涼，氣溫則回升至介乎14至19度。

▲ 明天早上8時氣溫。(天文台截圖)

天文台預測本港地區下午及今晚多雲，有一兩陣微雨。今晚相當清涼。吹和緩至清勁北風。展望明日逐漸轉冷，隨後一兩日天氣仍然相當清涼。週末期間北風增強，天氣顯著轉冷，星期日及星期一市區氣溫降至十度以下，新界再低幾度。

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隨著一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，本港周末氣溫明顯下降。星期六（17日）市區最低氣溫降至只有11度，星期日進一步下降至只有9度，吹北風5級，初時離岸及高地6級至7級。按天文台分區天氣預報顯示，下周日上午6時，多區氣溫跌穿10度，其中屯門、大埔、上水只有7度。即看當日你住的一區有幾凍。本港氣溫預計於下周初逐步回升，至下周二（20日），早上雖然寒冷，但氣溫回升至12至18度。

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責任編輯：余思嵐