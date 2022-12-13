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【日本研究】長時間玩手機影響智力　中三學生腦力僅小六水平

育兒經 12:50 2022/12/13

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依家個個都機不離身。

很多研究指出，長時間玩手機令視力受損，但原來智力都會有影響！日本腦科專家川島隆太警告，讓學生長時間使用手機會有不良影響，不僅注意力渙散，甚至有中三學生的腦力還停留在小六時的水準。

最新影片推介:

11月26日川島隆太在日本媒體「PRESIDENT Online」發表文章指出，孩子使用手機的時間愈長，成績下降的幅度愈大，智能手機的負面影響恐難以估計。

他表示，隨著智能手機、通訊軟體的出現，讓人們腦功能降低，對文章理解能力下降，開始抑鬱等等。直至現在，不少父母都難以理解智能手機對孩子的危害有多深。

研究曾調查仙台市內共22390位中學生的成績，以及交叉對比學生玩手機時間﹑溫書時間和數學考試成績三個項目。調查發現手機玩得越少的學生，成績一般會更好。

而玩手機愈長的學生，平均成績就愈差，從川島隆太的調查發現，就算每日溫書不足30分鐘，而完全不用智能手機的學生，數學科的平均成績也比每日溫書4小時以上，但使用2小時手機的學生。

智能手機對大腦有害

川島隆太還提出一個最壞的假設「智能手機對大腦有害」，即使在學校或家裡學習的記憶，都有可能被手機所抵銷。但這個調查的不足在於不知因果關係(也許是成績好的人，手機才用得少)，未察覺睡眠因素等。

此外，川島隆太發現長時間使用手機的學生，3年間的大腦白質（控制著神經元共享的訊號，協調腦區之間的正常運作）幾乎毫無成長。明明是中三的學生，腦力仍停留在小六時期。不僅孩子注意力渙散，也容易有睡不好的問題。

所以川島隆太建議，想要讓學習成績變好，放下智能手機是不二法門。

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責任編輯︰王明芳

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