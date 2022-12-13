【僧人還俗】數學天才棄MIT獎學金出家　12年後還俗宣布戀情︰給女友安全感

▲ 「天才少年」柳智宇出家12年後還俗，近日在社交平台宣布拍拖。

內地一名北大數學天才放棄美國升學落髮為僧，12年後還俗拍拖。「天才少年」柳智宇曾以滿分奪得奧數比賽金牌，並保送北京大學，正當他取得美國麻省理工學院（MIT）全額獎學金之時選擇出家。今年年初，柳智宇決定還俗，並到一家心理諮詢公司任職，近日他更開直播宣布自己戀愛了。

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綜合內地傳媒報道，1988年出生於湖北武漢的柳智宇，中學時以滿分奪得國際奧林匹克數學比賽金牌，畢業後保送至北京大學數學系，之後他更申請到美國麻省理工學院的全額獎學金，怎料他2010年北大畢業後，突然隻身前往北京龍泉寺出家，法號賢宇，引起一時轟動。

有感出家人離大眾太遠

2018年龍泉寺爆出法師性侵醜聞，柳智宇轉往其他寺院修行，直至今年春節決定還俗，5月加入一家心理諮詢公司工作，帶領十多人的小團隊，開發心理學課程。柳智宇活躍社交平台，他曾發布影片表示，無論出家或還俗，都是追尋生命的答案。

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他剖白當年選擇出家，是因為在大學期間學習了很多傳統文化經典，對提升人的心靈境界感興趣，尤其佛學非常吸引他，因此他相信在寺廟能夠讓他內心不斷成長。不過，他坦言在寺廟修行期間，發現出家人離大眾太遙遠，而外界對出家人也有很多懷疑，故他選擇還俗多與社會接觸，服務大眾。

▲ 柳智宇開直播公布戀情。（影片截圖）

打算結婚未提買樓生育

日前柳智宇再度開直播，竟然是宣布戀情。柳智宇表示已找到女友，兩人平時一起修行，很滿意現時生活狀態。而柳智宇提到早前身體狀況不太好，自拍拖後狀態逐漸變好，兩人第一次約會時，他講話講到一半就無法正常發聲，但現在直播講課都沒有問題，全靠女友的照顧和支持。

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柳智宇讚女友一同學佛，性格成熟穩重、活潑開朗，「我們性格比較相投，她特別會照顧人，比較符合我的標準。」而他選擇在直播中公布戀情，是因為創業後有不少單身女性聯繫他，為了給女友安全感才公開。

我出家時就認識她了，但當時不是很熟，只知道有這個人，還俗之後我們在微信上有一些聯繫，改變了我對她以前的印象，覺得還不錯。

最後柳智宇還表示，兩人已見過雙方家長，但考慮到舉行婚禮很容易被人拍攝，女朋友不想受到關注，所以兩人想低調一點。至於生育問題，他本身不想生孩子，「但僅代表我的個人意見，還是尊重另一半的想法。」他還讚揚女友和自己一樣，都是把個人幸福放到第一位；至於買樓買車，女友並未提出要求。​​​​

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責任編輯︰王明芳