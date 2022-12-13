【無間道】港姐季軍梁超怡坦言想拍電影　盼與梁朝偉演情侶不介意親熱戲

▲ 梁超怡當年參演經典電影《無間道》只得6歲。

應屆港姐季軍梁超怡早在6歲時參演經典電影《無間道》，飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，與偶像劉德華同場合作令其一生難忘。

日前該片播出20年，她與導演劉偉強﹑劉德華一同出席《無間道》20週年4K修復版巨幕特典場活動。

【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作 演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶

▲ 梁超怡出席《無間道》20週年4K修復版巨幕特典場活動。

當年與偉仔難以忘記

當年6歲的超怡已與偉仔演對手戲，她直言至今仍難以忘記，並憶述其中一場場口：「有場戲係朝偉哥哥搣我塊面，當時要NG好多次，係好痛，但其實我係好享受呢個過程，相信好多人都好想畀佢搣，所以嗰陣覺得自己好幸運，但拍完之後都冇機會再見到佢。」

談到再叫偉仔搣多次？超怡自言不夠膽量，惟一定會問她拿簽名，又指當年有袋着簿仔及筆，但因怕醜未敢向偉仔索取簽名，至今感到很遺憾。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

盼與偉仔演侶

至於提片該電影播畢20年，超怡直言時間飛逝，並表示一直對演藝工作感興趣，盼有一天能再於大銀幕出現。

對於有人提議該片導演劉偉強再拍攝《無》系列作品，她自言想參與其中，望與偉仔演侶：「唔知有冇咁嘅榮幸，如果真係嘅話，我真係世界上幸運嘅人，我唔想再同朝偉哥哥再做父女，Keep得咁好，都唔似係我爸爸啦！」又指並不介意為工作獻出螢幕初吻，願意為事業付出。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R